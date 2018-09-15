Игрок «Краснодара» встал в один ряд с Бэйлом и Асенсио. Его гол получил признание УЕФА 

Пресс-служба УЕФА опубликовала в твиттере пятерку лучших голов первой недели Лиги наций. В число лучших вошел и гол полузащитника «Краснодара» Виктора Классона за сборную Швеции. 10-й номер шведской команды отметился красивым дальним ударом в домашнем матче против сборной Турции, сделав счет 2:0. Несмотря на это, Швеция в итоге потерпела поражение — 2:3.
Авторами лучших голов первой недели Лиги наций также были признаны Гарет Бэйл (Уэльс), Марко Асенсио (Испания), Маркос Пиззелли (Армения) и Георгий Чакветадзе (Грузия).