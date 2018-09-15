Прогноз на матч Кальяри — Милан: победит ли команда Гаттузо на Сардинии

«Кальяри» — «Милан». Прогноз на матч 4-го тура итальянской Серии А (16.09.2018, 21:30 мск).

Воскресная программа четвёртого тура Серии А закроется на Сардинии, где местный «Кальяри» примет в гости «Милан». Обе команды пока что пребывают в нижней части турнирной таблицы, и чтобы подняться наверх — нужно стремиться играть на победу в этой встрече. По мнению букмекеров, «Милан» является фаворитом этого матча — его победа оценивается чуть больше чем в 50% вероятности.

Коэффициенты на матч: П1 — 5.10, X — 3.62, П2 — 1.84. ТБ 2,5 — 2.05, ТМ 2,5 — 1.90.

Команда

"Кальяри"

"Милан"

"Кальяри"

"Кальяри" начал нынешний сезон натужной домашней победой в Кубке Италии над «Палермо» (2:1), благодаря дублю Паволетти. В Серии А сардинцы стартовали с неприятного гостевого проигрыша от «Эмполи» (0:2). В первом домашнем матче чемпионата снова дублем отметился Паволетти, но победа над «Сассуоло» (2:2) была досадно упущена на девятой компенсированной минуте второго тайма, когда соперник, игравший к тому времени в численном меньшинстве, заработал и реализовал пенальти. Начало попахивать тем, что команда Роландо Марана сразу пропишется в зоне вылета, учитывая непростой дальнейший календарь, но перед уходом на двухнедельную паузу «Кальяри» неожиданно в гостях обыграл «Аталанту» (1:0), благодаря первому голу молодого Бареллы в нынешнем сезоне.

"Милан"

"Милан" должен был начинать нынешний сезон домашним матчем с «Дженоа», но встреча по трагическим причином была перенесена, и теперь состоится лишь в конце октября. Стартовать же «красно-чёрным» пришлось в гостевом матче с «Наполи» (2:3), и они были близки к успеху, поведя в счёте в два гола в начале второго тайма, но команда Дженнаро Гаттузо просто растерялась, получив такое преимущество с вице-чемпионом страны, и в итоге всё закончилось поражением. Перед уходом на двухнедельную паузу «Милан» сумел в упорном матче вырвать победу в домашнем матче с «Ромой» — Кутроне забил на последних секундах компенсированного времени. Сегодня миланцам придётся справляться без Кутроне, так как он травмировался в матче за молодёжную сборную Италии.

Ориентировочные составы

Где смотреть матч

Посмотреть матч «Кальяри» — «Милан» можно будет в прямом эфире на телеканале «Матч! Футбол 2», начиная с 21:25 по московскому времени. Текстовая трансляция этого поединка состоится на портале LiveResult.Ru.

Статистика личных встреч

"Кальяри" очень серьёзно уступает «Милану» по статистике личных встреч: +8=26-40, разница мячей — 58:111. За последние почти 20 лет сардинийцы лишь однажды обыграли «россонери», и это было в домашнем матче позапрошлого сезона. В прошлом сезоне «Милан» дважды обыграл «Кальяри» с одинаковым счётом 2:1.

Интересные факты

"Кальяри" проиграл лишь 1 матч из последних пяти в Серии А (+3=1-1, 5:4);

В восьми из последних девяти очных матчей «Кальяри» с «Миланом» проходила ставка «Обе команды забьют» (+1=2-6, 9:16);

"Милан" забивал в каждом из последних 17-ти матчей с «Кальяри» (+14=2-1, 36:15);

"Милан" выиграл лишь 1 выездной матч из последних шести в Серии А (+1=2-2, 7:9);

В последних шести матчах «Милана» в Серии А проходила ставка «Обе команды забьют» (+4=1-1, 16:8).