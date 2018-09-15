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«Кан» вдевятером сыграл вничью с «Лионом» в 5-м туре чемпионата Франции
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«Кан» вдевятером сыграл вничью с «Лионом» в 5-м туре чемпионата Франции 

SPORT24.ru + ещё 1 20 минут назад
«Кан» на своем поле сыграл вничью с «Лионом» в матче 5-го тура чемпионата Франции.
Встреча завершилась со счетом 2:2, при этом хозяева играли в меньшинстве с 55-й минуте после удаления защитника Александра Джику, а доигрывали встречу вдевятером, поскольку на 95-й минуте игры красную карточку получил Баиссама Санко.
«Лион» занимает шестое место в турнирной таблице Лиги 1, имея 7 очков после 5 туров, «Кан» идет 11-м.
Чемпионат Франции. Лига 1  5-й тур  «Кан» — «Лион» — 2:2 (0:1)
Голы: Фекир, 45 (0:1). Бовю, 53 — с пенальти (1:1). Оньянге, 73 (2:1). Менди, 89 (2:2).
«Кан»: Самба, Байс, Джикю, Гильбер, Мбенг, Оньянге, Фажр, Кауи (Женевуа, 58), Бовю (Санко, 79), Кривелли (Бамму, 65), Нинга.
«Лион»: Антони Лопеш, Марселу, Рафаэл да Силва, Денайер, Менди, Фекир (Террье, 65), Тузар (Депай, 71), Ауар, Ндомбеле, Дембеле, Траоре (Корне, 76).
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