«Кан» вдевятером сыграл вничью с «Лионом» в 5-м туре чемпионата Франции

«Кан» на своем поле сыграл вничью с «Лионом» в матче 5-го тура чемпионата Франции.

Встреча завершилась со счетом 2:2, при этом хозяева играли в меньшинстве с 55-й минуте после удаления защитника Александра Джику, а доигрывали встречу вдевятером, поскольку на 95-й минуте игры красную карточку получил Баиссама Санко

«Лион» занимает шестое место в турнирной таблице Лиги 1, имея 7 очков после 5 туров, «Кан» идет 11-м.

Чемпионат Франции. Лига 1 5-й тур «Кан» — «Лион» — 2:2 (0:1)

Голы: Фекир, 45 (0:1). Бовю, 53 — с пенальти (1:1). Оньянге, 73 (2:1). Менди, 89 (2:2).

«Кан»: Самба, Байс, Джикю, Гильбер, Мбенг, Оньянге, Фажр, Кауи (Женевуа, 58), Бовю (Санко, 79), Кривелли (Бамму, 65), Нинга.