Играй до конца: «Чертаново», «Мордовия» и «Факел» вырвали победы, «Ротор» отобрал первую победу у «Зенита-2»

В Первенстве ФНЛ завершён 11-й тур. В каждом матче все решалось на последних минутах.

Так, «Чертаново» удалось вырвать победу над «Сибирью» (2:1), «Мордовии» — в Сочи (2:0), а «Факелу» — над «Нижним Новгородом» (1:0). «Ротор» же на своем поле ушел от поражения в игре с «Зенитом-2», который до сих пор так и не побеждал — 1:1.

Протокол игры

Чертаново

Сибирь

15 сентября.

Протокол игры

Мордовия

15 сентября.

Протокол игры

Факел

Нижний Новгород

15 сентября.

Протокол игры

Ротор

Зенит-2 65' Пенчиков Даниил (0:1)

(1:1) Абдулавов Исламнур 90'

15 сентября.