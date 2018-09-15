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Играй до конца: «Чертаново», «Мордовия» и «Факел» вырвали победы, «Ротор» отобрал первую победу у «Зенита-2»
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Играй до конца: «Чертаново», «Мордовия» и «Факел» вырвали победы, «Ротор» отобрал первую победу у «Зенита-2» 

Евро-футбол.Ру + ещё 1 59 минут назад
Фото: Евро-футбол.Ру
В Первенстве ФНЛ завершён 11-й тур. В каждом матче все решалось на последних минутах.
Так, «Чертаново» удалось вырвать победу над «Сибирью» (2:1), «Мордовии» — в Сочи (2:0), а «Факелу» — над «Нижним Новгородом» (1:0). «Ротор» же на своем поле ушел от поражения в игре с «Зенитом-2», который до сих пор так и не побеждал — 1:1.
Протокол игры
Чертаново
Сибирь
75' Курбанов Шамиль (0:1)
(1:1) Бартасевич Владимир 82'
(2:1) Колесниченко Кирилл 90'
Ломаев Иван • Бартасевич Владимир • Редькович Дмитрий • Солдатенков АлександрПаршиков Владислав 78' (Горшков Юрий (78') • Ежов Роман 80' • Витюгов МаксимУмяров Наиль 76' (Великородный Дмитрий (76') • Зиньковский Антон 73' • Глушенков Максим 88' (Колесниченко Кирилл (88') • Сарвели Владислав 85' (Майрович Максим (85')
Запасные: Радионов АлександрМихайлов АлександрТюменцев ДаниилМолчанов Дмитрий
Цыган НиколайКушнирук АнтонМакаренко Александр 74' • Аравин АлексейСмирнов МихаилАзаров ВладимирКиреенко ПавелСвежов Виктор 39' 84' (Тумасян Сергей (84') • Галыш Виталий 73' (Коржунов Артём (73') • Гладышев Алексей 13' (Курбанов Шамиль (13' 58') • Житнев Максим
Запасные: Иванов ВладиславРыжков ВладиславПолюткин АнтонПарфинович Роман
15 сентября.
Протокол игры
Мордовия
84' Мухаметшин Руслан (0:1)
90' Обухов Владимир (0:2)
Заболотный НиколайЗаика КириллМиладинович Иван 34' • Юрганов ИгорьПочивалин ВалерийПомерко Алексей 81' (Лагатор Душан (81') • Песегов ЕвгенийБурмистров НикитаСаная Анзор 16' • Соловьёв Иван 60' (Горбунов Игорь (60') • Барсов Максим 70' (Обольский Николай (70')
Запасные: Макеев ЕвгенийСолдатенко РостиславКосянчук РоманКалугин Никита
Кобзев АлександрЯтченко ЕвгенийСухарев Сергей 74' • Климов ИгорьЛебедев ЮрийКиреев Игорь 78' • Поярков ДенисАдаев ВладиславМухаметшин Рустем 66' (Обухов Владимир (66') • Петров Илья 41' 57' (Дворецков Филипп (57') • Мухаметшин Руслан
Запасные: Багаев АланСоболев ДенисШебанов ДенисЮсупов РадикДеревягин ПавелОрлов Антон
15 сентября.
Протокол игры
Факел
Нижний Новгород
(1:0) Лебеденко Игорь 89'
Кортнев ДмитрийКагермазов СосланОсипенко Максим • Божин Сергей • Молодцов АртёмЛомакин Александр 88' (Афанасьев Михаил (88') • Дутов Александр 56' 76' (Шогенов Марат (76') • Мануковский АлександрКузьмин Максим 55' (Макарчук Артём (55') • Лебеденко Игорь • Бирюков Михаил 46' 58' (Орлов Сергей (58')
Запасные: Бабенков ОлегМитасов Артём • Суворов Олег
Анисимов АртурАбазов Руслан 37' • Морозов Юрий 62' • Хайруллов РадикФедорив ВиталийХрипков Андрей 64' (Фомин Даниил (64' 66') • Аюпов ТимурСиманов Аркадий 87' (Бочаров Антон (87') • Скворцов Алексей 73' (Сергеев Виктор (73') • Игнатович Павел 74' (Абрамов Артём (74') • Делькин Артём
Запасные: Чирьяк Ловре • Семейкин АртёмСысуев Николай
15 сентября.
Протокол игры
Ротор
Зенит-2  65' Пенчиков Даниил (0:1)
(1:1) Абдулавов Исламнур 90'
Лобанцев МирославМаляров КириллЭдиев Исмаил 88' • Байрыев АзатПопов АртёмВоробьёв РоманДрузин АлексейШарипов Альберт 74' (Абдулавов Исламнур (74') • Николаев Олег 59' (Мязин Андрей (59') • Коротаев АлександрМуллин Камиль 71' (Самсонов Артём Сергеевич (71')
Запасные: Бугаёв РоманВасильев Максим Владимирович • Якуба ДенисКарпов МаксимЗорников Дмитрий • Янушковский Роман
Кизеев Михаил 90' • Синяк Антон • Бугриёв СергейСкроботов Илья • Богаев Дмитрий 38' (Пенчиков Даниил (38') • Плетнёв Дмитрий 57' 74' (Капленко Кирилл (74') • Мусаев Леон • Терентьев Денис • Камышев ИльяВоробьёв Илья 60' (Кириллов Дмитрий (60') • Прудников Николай 78' (Рукас Томас (78')
Запасные: Иванов Сергей АлексеевичГойло НикитаМакеев КириллБачинский Максим
15 сентября.
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