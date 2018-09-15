Играй до конца: «Чертаново», «Мордовия» и «Факел» вырвали победы, «Ротор» отобрал первую победу у «Зенита-2» 

В Первенстве ФНЛ завершён 11-й тур. В каждом матче все решалось на последних минутах.
Так, «Чертаново» удалось вырвать победу над «Сибирью» (2:1), «Мордовии» — в Сочи (2:0), а «Факелу» — над «Нижним Новгородом» (1:0). «Ротор» же на своем поле ушел от поражения в игре с «Зенитом-2», который до сих пор так и не побеждал — 1:1.
Протокол игры
Чертаново
Сибирь
75' Курбанов Шамиль (0:1)
(1:1) Бартасевич Владимир 82'
(2:1) Колесниченко Кирилл 90'
Ломаев Иван • Бартасевич Владимир • Редькович Дмитрий • Солдатенков Александр • Паршиков Владислав 78' (Горшков Юрий (78') • Ежов Роман 80' • Витюгов Максим • Умяров Наиль 76' (Великородный Дмитрий (76') • Зиньковский Антон 73' • Глушенков Максим 88' (Колесниченко Кирилл (88') • Сарвели Владислав 85' (Майрович Максим (85')
Запасные: Радионов Александр • Михайлов Александр • Тюменцев Даниил • Молчанов Дмитрий
Цыган Николай • Кушнирук Антон • Макаренко Александр 74' • Аравин Алексей • Смирнов Михаил • Азаров Владимир • Киреенко Павел • Свежов Виктор 39' 84' (Тумасян Сергей (84') • Галыш Виталий 73' (Коржунов Артём (73') • Гладышев Алексей 13' (Курбанов Шамиль (13' 58') • Житнев Максим
Запасные: Иванов Владислав • Рыжков Владислав • Полюткин Антон • Парфинович Роман
15 сентября.
Протокол игры
Мордовия
84' Мухаметшин Руслан (0:1)
90' Обухов Владимир (0:2)
Заболотный Николай • Заика Кирилл • Миладинович Иван 34' • Юрганов Игорь • Почивалин Валерий • Померко Алексей 81' (Лагатор Душан (81') • Песегов Евгений • Бурмистров Никита • Саная Анзор 16' • Соловьёв Иван 60' (Горбунов Игорь (60') • Барсов Максим 70' (Обольский Николай (70')
Запасные: Макеев Евгений • Солдатенко Ростислав • Косянчук Роман • Калугин Никита
Кобзев Александр • Ятченко Евгений • Сухарев Сергей 74' • Климов Игорь • Лебедев Юрий • Киреев Игорь 78' • Поярков Денис • Адаев Владислав • Мухаметшин Рустем 66' (Обухов Владимир (66') • Петров Илья 41' 57' (Дворецков Филипп (57') • Мухаметшин Руслан
Запасные: Багаев Алан • Соболев Денис • Шебанов Денис • Юсупов Радик • Деревягин Павел • Орлов Антон
15 сентября.
Протокол игры
Факел
Нижний Новгород
(1:0) Лебеденко Игорь 89'
Кортнев Дмитрий • Кагермазов Сослан • Осипенко Максим • Божин Сергей • Молодцов Артём • Ломакин Александр 88' (Афанасьев Михаил (88') • Дутов Александр 56' 76' (Шогенов Марат (76') • Мануковский Александр • Кузьмин Максим 55' (Макарчук Артём (55') • Лебеденко Игорь • Бирюков Михаил 46' 58' (Орлов Сергей (58')
Запасные: Бабенков Олег • Митасов Артём • Суворов Олег
Анисимов Артур • Абазов Руслан 37' • Морозов Юрий 62' • Хайруллов Радик • Федорив Виталий • Хрипков Андрей 64' (Фомин Даниил (64' 66') • Аюпов Тимур • Симанов Аркадий 87' (Бочаров Антон (87') • Скворцов Алексей 73' (Сергеев Виктор (73') • Игнатович Павел 74' (Абрамов Артём (74') • Делькин Артём
Запасные: Чирьяк Ловре • Семейкин Артём • Сысуев Николай
15 сентября.
Протокол игры
Ротор
Зенит-2 65' Пенчиков Даниил (0:1)
(1:1) Абдулавов Исламнур 90'
Лобанцев Мирослав • Маляров Кирилл • Эдиев Исмаил 88' • Байрыев Азат • Попов Артём • Воробьёв Роман • Друзин Алексей • Шарипов Альберт 74' (Абдулавов Исламнур (74') • Николаев Олег 59' (Мязин Андрей (59') • Коротаев Александр • Муллин Камиль 71' (Самсонов Артём Сергеевич (71')
Запасные: Бугаёв Роман • Васильев Максим Владимирович • Якуба Денис • Карпов Максим • Зорников Дмитрий • Янушковский Роман
Кизеев Михаил 90' • Синяк Антон • Бугриёв Сергей • Скроботов Илья • Богаев Дмитрий 38' (Пенчиков Даниил (38') • Плетнёв Дмитрий 57' 74' (Капленко Кирилл (74') • Мусаев Леон • Терентьев Денис • Камышев Илья • Воробьёв Илья 60' (Кириллов Дмитрий (60') • Прудников Николай 78' (Рукас Томас (78')
Запасные: Иванов Сергей Алексеевич • Гойло Никита • Макеев Кирилл • Бачинский Максим
15 сентября.