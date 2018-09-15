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«Мордовия» уверенно обыграла «Сочи»
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«Мордовия» уверенно обыграла «Сочи» 

Спорт-Экспресс 38 минут назад
«Мордовия» взяла верх над «Сочи» в матче 11-го тура ОЛИМП-ФНЛ — 2:0. За саранский клуб забили Руслан Мухаметшин и Владимир Обухов.
"Сочи" идет на 9 месте в турнирной таблице, «Мордовия» — на 11.
Олимп — ФНЛ  11-й тур  "Сочи" — «Мордовия» (Саранск) — 0:2 (0:0)
Голы: Русл. Мухаметшин, 85 (0:1). Обухов, 90+1 (0:2).
"Сочи": Заболотный, Заика, Миладинович, Почивалин, Юрганов, Бурмистров, Померко (Лагатор, 80), Песегов, Соловьев, Барсов, Саная.
"Мордовия" (Саранск): Кобзев, Лебедев, Климов, Ятченко, Сухарев, Руст. Мухаметшин (Обухов, 73), Киреев (Соболев, 90+1), Поярков, Петров, Адаев, Русл. Мухаметшин.
Предупреждения: Кобзев, 11. Саная, 16. Миладинович, 34.
Судья: Низовцев (Нижний Новгород).
15 сентября. Сочи. Стадион «Фишт».
Сочи — Мордовия
Все об ОЛИМП-ФНЛ — здесь
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