«Мордовия» уверенно обыграла «Сочи»

Владимир Обухов. «Мордовия» взяла верх над «Сочи» в матче 11-го тура ОЛИМП-ФНЛ — 2:0. За саранский клуб забили Руслан Мухаметшин

"Сочи" идет на 9 месте в турнирной таблице, «Мордовия» — на 11.

Олимп — ФНЛ 11-й тур "Сочи" — «Мордовия» (Саранск) — 0:2 (0:0)

Голы: Русл. Мухаметшин, 85 (0:1). Обухов, 90+1 (0:2).

"Сочи": Заболотный, Заика, Миладинович, Почивалин, Юрганов, Бурмистров, Померко (Лагатор, 80), Песегов, Соловьев, Барсов, Саная.

"Мордовия" (Саранск): Кобзев, Лебедев, Климов, Ятченко, Сухарев, Руст. Мухаметшин (Обухов, 73), Киреев (Соболев, 90+1), Поярков, Петров, Адаев, Русл. Мухаметшин.

Предупреждения: Кобзев, 11. Саная, 16. Миладинович, 34.

Судья: Низовцев (Нижний Новгород).

15 сентября. Сочи. Стадион «Фишт».

Сочи — Мордовия

Все об ОЛИМП-ФНЛ — здесь