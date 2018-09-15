Сергей Ткачёв и «Арсенал» приговорили «Крылья Советов» в Туле

Субботняя программа седьмого тура РПЛ завершилась в Туле. Местный «Арсенал» принял самарские «Крылья Советов».

Протокол игры

Арсенал Тула

Крылья Советов

(2:0) Ткачёв Сергей 50'

15 сентября. Стадион «Арсенал (Тула)».

Матч равных соперников. Так решили букмекеры, вторит им и турнирная таблица. Коэффициент поменьше стандартно был выставлен на хозяев арены, но цифра 2,5 не делала их явными фаворитами. Тульскую и самарскую команды в турнирной таблице разделяют всего два очка и одна строчка. Казанский «Рубин» расположился между сегодняшними соперниками. Выше находятся гости. Подопечные Андрея Тихонова дважды смогли победить за 6 матчей.

Последняя виктория была одержана как раз до паузы на игры сборных. Минимально самарцы переиграли махачкалинский «Анжи», тульский «Арсенал» в то же время играл вничью с «Енисеем». Единственная победа игроков Кононова значится в сверхдраматичном матче с «Ахматом», когда тульские футболисты смогли трижды забить в меньшинстве, заработав волевую викторию. В случае победы на родном стадионе над «Крыльями Советов» сегодняшние соперники менялись местами в табели о рангах.

Забегая вперёд скажем, что так в итоге и получилось. Хотя начиналось для «Крыльев» всё неплохо. Паул Антон с дальнего стандарта проверил реакцию Артура Нигматуллина. Тридцать метров было до ворот, но голкиперу пришлось вступать в игру. Артур справился, а Сергей Рыжиков через 4 минуты был бессилен. После прострела Эванса Кангва пытался пробить Лука Джорджевич, но мяч только взмыл над штрафной площадью. Это сыграло на ногу Ткачёву, который ударом с лета положил сферу под штангу.

Перед свистком на перерыв Максим Канунников не прочувствовал эпизод, на мгновение опоздав к отскоку от Бехрамова. Перед форвардом открывались бы пустые ворота, но тот не сделал пару шагов вперёд. Уже после перерыва всё великолепно сделал Ткачёв, укрепившись в звании главного героя матча. Сергей бильярдным ударом метров с 23-х огорчил своего тезку Рыжикова. Голкипер тянулся изо всех сил, но не достал сферу в левом от себя углу. Через десять минут герой матча, кстати, поле покинул. Под аплодисменты сменил Ткачёва Резиуан Мирзов

Без главного героя хозяева сподобились на третий гол. Провалились самарцы после позиционной атаки, Лука Джорджевич убежал к воротам, на замахе убрал Тараса Бурлака и пробил мимо выбросившегося Сергея Рыжикова. Разгром. Следом дубль мог оформить черногорец, но предоставившийся выход один на один загубил, пробив мимо цели. Что не получилось у Джорджевича сделал Бакаев. Удар свежего Мирзова с острого угла отбил Сергей Рыжиков, однако Зелимхан в подкате дослал мяч по назначению. Счёт стал совсем неприличным 4:0.

Так тульский «Арсенал» одержал вторую победу в новом сезоне и запрыгнул на десятое место. «Крылья Советов», уступившие сегодня, остались позади на 12-й строчке.