Какие шансы у российских хоккеистов пробиться в основу клубов НХЛ

Самсонов, Любушкин, Ожиганов, Киселевич и многие другие россияне начинают путь к мечте.

На днях в НХЛ открылись основные тренировочные лагеря — команды начали полноценную подготовку к сезону, который стартует в начале октября. О том, как обстоят дела у российских игроков основы говорить нет смысла — Малкин, Овечкин или Кучеров будут ведущими игроками, которым необязательно для этого выкладываться в тренинг-кемпе. Другое дело — претенденты и «честолюбивые дублёры», которые ждут своего шанса.

Главные надежды

«Каролина» н. Андрей Свечников Барнаулец должен «жечь» здесь и сейчас, поскольку его вместе с чехом Мартином Нечасом называют главными молодыми талантами в системе «Харрикейнз». Руководство «ураганов» верит в Свечникова и обещает быть терпеливым, поскольку форварду всего 18 лет, и переход из молодёжного хоккея на профессиональный уровень может сопровождаться различными трудностями. В любом случае, свои шансы Андрей получит, и поспешных решений по нему принимать не будут.

«Колорадо» н. Владислав Каменев Каменев уже бы играл за «Колорадо», если бы не ужасный дебют. В прошлом году он вышел на свой первый матч за «лавин» после обмена из «Нэшвилла», но получил тяжёлую травму плеча, испортившую ему весь сезон. Влад может начать «регулярку» в фарм-клубе, но свой шанс обязательно получит.

«Даллас» н. Денис Гурьянов Предстоящий сезон станет для Гурьянова уже третьим в АХЛ. Понятно, что в состав команды, где в первых звеньях играют Радулов, Сегин, Бенн и Спецца пробиться будет непросто, но конкурировать с «крайками» уровня Тайлера Питлика и Бретта Ритчи ему вполне по силам. Денис ещё достаточно молод (21 год), а двусторонний контракт будет действовать ещё два года, поэтому вполне можно ждать его вызова в основу по ходу чемпионата.

«Флорида» н. Максим Мамин , з. Богдан Киселевич Мамин — уже готовый игрок НХЛ с опытом 26 матчей за «Флориду». Ему нужен только шанс, который у 23-летнего москвича обязательно будет, и не исключено, что Максим останется в основе на старте регулярного чемпионата. Что касается опытного Киселевича, то у него — односторонний контракт, что даёт определённую гарантию сохранения места в основном составе.

«Монреаль» н. Никита Щербак Щербак — первораундник, который давно пересидел в АХЛ. Никита долго восстанавливался после травм и сейчас пришло время становиться игроком основы — благо, в «Канадиенс» не слишком «густо» с результативными нападающими. «Торонто» з. Игорь Ожиганов Опыта Ожиганову не занимать, а самое главное — действовать спокойно и не занервничать в звёздном коллективе. Оборона считается слабой линией «Торонто», а единственное, что может хоть как-то помешать Игорю провести весь сезон в основе — это двусторонний контракт.

«Ванкувер» н. Николай Голдобин Голдобин сыграл в НХЛ уже более 60 матчей, и нынешний разобранный «Ванкувер», в котором почти нет назойливых ветеранов — идеальная команда для проявления своих лучших качеств. Кроме того, последний год контракта заставляет задуматься о будущем.

Смогут пробиться, если повезёт

«Колорадо» з. Сергей Бойков 22-летний уроженец Хабаровска за океаном играет уже 5 лет, и нынешний сезон у него — последний по трёхлетнему контракту новичка. После Лиги Восточного побережья и АХЛ ему уже вовсю нужно стучаться в двери основной команды, но вакантных мест пока нет, а среди конкурентов есть солидные Самуэль Жирард и Антон Линдхольм . «Монреаль» з. Ринат Валиев Валиева уже «поднимали» в основу и в «Торонто», и в «Монреале», но конкуренция за место в обороне «Канадиенс» очень высока. На одну вакантную позицию защитника, образовавшуюся после травмы Ши Уэбера, есть как минимум четыре крепких претендента, но уроженец Нижнекамска будет одним из первых, про кого вспомнят, если «вылетит» ещё кто-нибудь.

«Сент-Луис» н. Клим Костин Костин наверняка заработает в этом сезоне свой энхаэловский дебют, но вряд ли это случится в самом начале. В прошлом году он неплохо отыграл в АХЛ (28 очков), но для вызова в «Блюз» нужно проявить себя поярче. «Вашингтон» в. Илья Самсонов За место сменщика Брэйдена Холтби будет настоящая драка: помимо Самсонова, на это место претендуют ещё пять стражей ворот. Тем не менее, опыт выступлений в КХЛ может сыграть ключевую роль, но для начала надо адаптироваться к североамериканскому хоккею, где намного больше бросков.

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Вашингтона».

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«Аризона» з. Илья Любушкин Бывший защитник «Локомотива» начнёт сезон в АХЛ в клубе «Таксон Роудраннерз», и пока возможностей пробиться наверх у него не так уж много. В «койотах» есть 6 игроков обороны на односторонних контрактах, и чтобы вытеснить кого-то из состава Любушкину придётся совершить что-то невероятное. Скорее всего, Илья получит свой шанс по ходу сезона, когда кто-то из хоккеистов основы получит травму.

«Колорадо» н. Игорь Швырёв Магнитогорец имеет опыт 43 матчей в КХЛ, что делает его одним из кандидатов на рассмотрение, когда речь зайдёт о ближайшем резерве «лавин» на сезон. Другое дело, что опыта игры за океаном у Швырёва пока нет, и поначалу ему будет необходимо адаптироваться в АХЛ. Если учесть, что в нынешнем составе «Колорадо» есть сразу пять форвардов на контрактах новичка, то возможность быть «поднятым» на несколько матчей у Игоря может появиться, поскольку кого-то из молодых обязательно настигнет спад. «Коламбус» н. Виталий Абрамов 20-летний челябинец играет за океаном четвёртый сезон. Предстоящий год должен стать для него первым полным в АХЛ, а значит, во многом определяющим дальнейшие перспективы. Контракт у него действует ещё три сезона, поэтому торопиться Виталию некуда, но и упускать возможность проявить себя также не стоит. Начало сезона в фарм-клубе не станет трагедией, своего шанса он вполне может дождаться.

н. Никита Коростелёв Коростелёв отказался от идеи пробиваться в состав ЦСКА через пробный контракт и вернулся в Северную Америку. За океаном он играет с 2011 года, и его возможности хорошо знакомы боссам «Коламбуса». Главная трудность для Никиты — отсутствие даже двустороннего контракта с «Блю Джекетс», что сильно ограничивает его во времени. «Эдмонтон» з. Дмитрий Саморуков , н. Кирилл Максимов В лагере новичков Саморуков ничем не смог удивить, и главное для него сейчас — переход из молодёжного хоккея на уровень АХЛ. Примерно то же можно сказать и о Максимове, которого болельщики даже прогнозируют через несколько лет увидеть в одной тройке с Макдэвидом. «Миннесота» Александр Хованов Дмитрий Соколов Хованов должен вернуться в лигу Квебека довольным: он результативно сыграл на турнире новичков, запомнился среди молодёжи и смог пробиться в основной тренинг-кемп. Если будет продолжать прогрессировать, то побороться за место в основе «Уайлд» будет вполне по силам. У Соколова всё будет зависеть от первого сезона в АХЛ, поскольку на молодёжном уровне он отыграл очень здорово.

Шансы, близкие к нулю

«Аризона» в. Иван Просветов 19-летний москвич не имеет опыта выступлений даже в CHL, где ему предстоит дебютировать в нынешнем сезоне составе «Сагино Спирит». О том, чтобы составить конкуренцию Антти Раанте и Дарси Кюмперу речи пока не идёт. «Баффало» н. Василий Глотов 21-летний барнаулец сыграл лишь один матч на уровне АХЛ, и его главная задача — хорошо проявить себя в фарм-клубе «Рочестер Американз». Это не значит, что в нестабильный «Баффало» совсем нельзя пробиться, но на данный момент Глотов не является претендентом на попадание в основу — все взгляды будут прикованы к Кейси Миттельштадту и, конечно, Расмусу Далину

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Баффало».

«Калгари» н. Дмитрий Завгородний 18-летний форвард из Омска имеет все шансы доказать свою состоятельность боссам «Калгари», но о его претензиях на основу «Флэймз» говорить пока слишком рано. Предстоящий сезон он проведёт в молодёжной лиге Квебека, где он очень неплохо сыграл в прошлом году (47 очков в 62 матчах). «Коламбус» н. Егор Соколов 18-летний Соколов ещё слишком молод и неопытен, чтобы всерьёз претендовать на место в основе. Его время придёт позже, а пока ему нужно набираться впечатлений и хорошо провести сезон в молодёжной лиге Квебека. «Детройт» н. Павел Гоголев Гоголеву лишь 18 лет, но он уже два сезона успел отыграть в лиге Онтарио. Этот чемпионат он также проведёт в «Питерборо», но, учитывая состояние дел в «Детройте», стоит показывать товар лицом уже сейчас — вакансии есть, и за них нужно будет бороться. «Нэшвилл» н. Павел Колтыгин , н. Яков Тренин Тренин начнёт свой третий сезон в АХЛ, где в прошлом году он был не слишком результативен (16 очков в 44 матчах) — из молодых в «Нэшвилле» пока не слишком доверяют даже Ээли Толванену . 19-летний Колтыгин вернётся в лигу Квебека и будет ждать своего шанса в будущем.