«Хетафе» шокирует «Севилью» уверенной выездной победой

Кризис «Севильи» продолжается. Команда хозяев не смогла справиться с «Хетафе» на своем поле со счетом 0:2. Дубль за гостей оформил форвард Анхель.

Протокол игры

Севилья

Хетафе

3' Анхель Луис (0:1)

38' Анхель Луис (0:2)

Запасные: Карришу Даниэль • Амаду Ибрагим • Арана Гильерме • Сориано Хуан

Запасные: Чичисола Леандро • Иви Лопес • Мата Хайме • Гвардиола Серхи

16 сентября. Стадион «Рамон Санчес Писхуан» (Севилья).

Не блистали «красно-белые» в прошлом сезоне, не могут обрести своих оптимальных кондиций и в стартовавшем чемпионате. Нервионцам было крайне необходимо форсировать форму, чтобы подойти к еврокубковой квалификации. Путевку в осеннюю стадию Лиги Европы команда себе обеспечила, но избежать спада не удалось. В двух крайних турах севильцы смогли набрать всего один турнирный балл, уступил минимально в дерби «Бетису» (0:1). Но поражению, во многом, способствовало неверное решение арбитра, удалившего Роке Месу. Дисциплинарный комитет впоследствии с этой ошибкой согласился, реабилитировав центрального полузащитника. Тем не менее, кадровые проблемы у хозяев остаются. Меркадо и Эскудеро, а также Максим Гоналон играть пока не готовы. Рискует не появиться в матче и Ибрагим Амаду . Что же касается соперника севильцев, то он после своего возвращения в Ла Лигу оставил о себе приятное впечатление. Команде не хватило буквально одной победы для того, чтобы завершить сезон в зоне квалификации Лиги Европы. Сетовать «Хетафе» вправе как раз на своего сегодняшнего соперника, ожидающего одержать первую победу в сезоне. Что же касается результатов в чемпионате, то пока в матче на «Сантьяго Бернабеу» против «Реала» «синим» не удалось набрать очков (0:2), тогда как обыгран был «Эйбар» на своем поле (2:0) и добыта нулевая ничья на своем поле в поединке против «Вальядолида». Серьезных кадровых проблем у «Хетафе» перед игрой нет, так что команда попытается реализовать это преимущество в игре с явным фаворитом.

Едва начался поединок в Севилье, как местные фанаты были шокированы действиями своего коллектива в обороне. Первая же зрелая атака «Хетафе» на третьей минуте привела к взятию створа нервионцев. Молина выдал из центра проникающую передачу. На левый угол вратарской влетел избежавший офсайда Анхель, который мягко катнул сферу мимо Вацлика, отправив снаряд в сетку ворот соперника — 0:1. Отыграться хозяева могли уже через минуту. Развернули севильцы быструю контратаку по флангу. Навас выполнил резаный пас на Нолито, который попытался подправить сферу в створ, но Сория вовремя сблизился с оппонентом и перекрыл створ, параллельно забрал снаряд в свои перчатки.

На 14-й минуте встречи Роке Меса, которому отменили вторую желтую карточку, полученную в поединке с «Бетисом», явно въехал оппоненту в центре поля, за что тут же получил предупреждение от рефери. Севильцы продолжали активнейшим образом ошибаться на своей половине поля, и одна из таких потерь едва не привела ко второму пропущенному мячу. Молину в результате перехвата снабдили «городские». Хорхе вышел один на один с голкипером, после чего попытался перебросить снаряд над Вацликом, однако попасть в створ не удалось, и сфера улетела немного выше цели. А дальше понеслось. Спервая Кабрера получил карточку за снос Сарабии в районе центрального круга, после чего за аналогичное действие «горчичником» был наказан уже Даконама, въехавший прямой ногой в ногу Роке Месы. По такой грубой игре рефери выходил на первый план, и угроза удаления над одной из команд зрела с удвоенной силой.

«Севилья» вспомнила, для чего она вышла на поле лишь на 21-й минуте, когда впервые удалось проверить в деле Сорию. Банега с левой бровки сумел сделать передачу на левый угол вратарской «Хетафе». Туда на скорости ворвался Нолито, который прокинул снаряд мимо защитника, после чего переправлял ее в ворота, но в пределах вратарской Сория успел среагировать на несильно летящий снаряд и спас свой коллектив от неприятностей. Ну, а дальше снова понеслось. Стычка, драка, кулаки… Вследствие одной из стычек в центре поля Навас и Антунеш получили по карточке от рефери за потерю самообладания над собой. Давление в игре нарастало, но судья подходил к ситуации трезво и малейшие вспышки активности сразу же пресекал, не позволяя твориться самосуду на поле. Время шло, а «Севилье» никак не удавалось отыграться. Зато «Хетафе», воспользовавшись очередной «дырой» в обороне соперника придумал второй мяч буквально из ничего. Начудили перед своей штрафной при выходе из обороны в атаку севильцы. Молина тут же получил мяч, и попытался выкатить его на партнера. Сфера рикошетом нашла ногу Серхи Гомеса, от которого отскочила прямо на ногу Анхелю, которому не оставалось ничего сделать, как расстрелять беззащитного Вацлика метров с 9-ти. 0:2. Назревала сенсация, которую при нынешней форме «Севильи» вряд ли можно было назвать таковой.

В перерыве в составе «Севильи» произошла сразу двойная замена. На поле вместо Месы и Нолито появились Бен-Йеддер и Франко Васкес. И одна из ротаций нервионцев едва не сыграла. Бен-Йеддер после сброса мяча в центр штрафной получил снаряд, вышел на рандеву с вратарем и под прессингом защитника отправил мяч под левую штангу. Судья после долгой паузы и помощи системы «VAR» принял решение не засчитывать гол, определив положение «вне игры» у свеженького форварда «красно-белых». У «Хетафе» нашелся свой достойный ответ на голевой эпизод соперника. Ньянон допустил ошибку на ровном месте и подарил сферу Анхелю. Того до последнего прессинговал оборонец, однако автор дубля нашел возможность нанести выстрел по рамке Вацлика, который в прыжке отразил сферу в сторону от ворот, после чего повторным броском накрыл бесхозный мяч тяжестью своего тела.

Оформить хет-трик в этот вечер Анхелю было не суждено, ведь наставник «Хетафе» заменил его Сибасаки. Наставник же «Севильи» на 20 минут выпустил на газоне Промеса, отправившего отдыхать Алеша Видаля. В период между заменами соперники успели получить еще три карточки желтого цвета. Сперва Банега подрубил сзади по ногам Портильо, после чего Бруно Гонсалес за жесткий подкат был наказан «горчичником». Ну, а девятая желтая карточка в игре нашла Димитри Фулкье, который нарушил правила на свеженьком Промесе, заработав в свой пассив также предупреждение. Последние минуты матча «Севилья» потратила на тщетные попытки забить хотя бы один мяч, но они ничем хорошим для хозяев не закончились. Не помогли и девять минут, щедро добавленных арбитром к основному времени второго тайма. 0:2, «Севилья» продолжает свою безвыигрышную серию домашним поражением с «Хетафе».