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Дистанцию «Кросса нации» преодолели более пяти тысяч калужан
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Дистанцию «Кросса нации» преодолели более пяти тысяч калужан 

Калуга 24 11 часов назад
Фото: Калуга 24
15 сентября калужские любители бега стали участниками самой массовой спортивной акции в России — «Кросса нации». Впервые масштабный забег прошел в 2004 году. В этом году в Калуге его участниками стали более пяти тысяч человек, в том числе — дети, пенсионеры и инвалиды. Как сообщили в пресс-службе городской управы, присоединились к забегу и министр спорта Калужской области Алексей Логинов, заместитель городского головы — начальник управления делами Юрий Моисеев, посол ГТО от Калужской области, участник трех зимних Олимпиад, мастер спорта международного класса по прыжкам на лыжах с трамплина Валерий Кобелев, начальник управления физкультуры, спорта и молодежной политики Калуги Игорь Матвеенко. Впервые в забеге принял участие десятикратный чемпион мира, 20-кратный чемпион России, советский и российский спортсмен, первый в СССР заслуженный мастер спорта по гиревому спорту Сергей Мишин, которому торжественно вручили юбилейную медаль «70 лет Калужской области». Маршрут забега пролегал по улице Кирова. Первыми на дистанцию вышли участники «красной группы», в состав которой вошли лучшие спортсмены Калуги. Остальные участники были распределены на две возрастные группы — от 20 лет и младше. Дистанция для мужчин и женщин из старшей группы составляла восемь и шесть километров. Представителям младшей возрастной группы предстояло преодолеть дистанцию в шесть и четыре километра соответственно. Фото В. Продувнова Лучших бегунов наградили медалями, дипломами и призами.
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