Главные ошибки Пушкина на дуэли с Дантесом

Историки-пушкинисты, исследуя подробности дуэли Жоржа Дантеса и Александра Пушкина, находят сразу несколько по меньше мере странных деталей, противоречащих дуэльному кодексу и вполне возможно, приведших именно к такой трагической развязке.

Мог ли Пушкин избежать этой дуэли

Известный писатель-пушкинист кандидат филологических наук Владимир Орлов , изучавший письма Александра Пушкина времен конфликта поэта с бароном Луи Геккерном и его «приемным сыном» Жоржем Дантесом, приходит к выводу, что другого выхода кроме как разрешить накалившуюся ситуацию с помощью дуэли у Пушкина не было. Тем более что, по данным русского поэта, историка литературы и пушкиниста Владислава Ходасевича, у поэта за всю его жизнь было не менее 20 дуэлей (из них 4 состоявшиеся), в большинстве которых инициатором выступал сам Александр Пушкин. Свыше десятка дуэлей закончились примирением сторон. Владимир Орлов считает, что у Пушкина, оскорбленного поведением Дантеса по отношению к супруге поэта Наталье, были доказательства, позволившие бы ему со временем разоблачить грязные намерения и сплетни Геккерна-Дантеса, поэтому те всячески провоцировали «невольника чести» на дуэль.

Как шла подготовка к поединку

Поэт Василий Жуковский , друг Александра Пушкина, как известно, выступавший посредником между поэтом и бароном Геккерном (но остававшийся при этом на стороне Натальи Пушкиной), в своих воспоминаниях писал, что пытался не доводить дело до дуэли, просил Пушкина отказаться от поединка, но тот не собирался этого делать. Позднее Жуковский говорил старшему сыну поэта Александру о бесчестии стрелявшего Дантеса, о несоблюдении им правил дуэли, состоявшейся 27 января 1837 года на Черной речке (окраина Санкт-Петербурга). За 2 дня до дуэли Александр Пушкин направил письмо барону Геккерну с требованием оставить Наталью Пушкину в покое. Геккерн в ответ немедленно вызвал поэта на поединок. Причем, по мнению пушкиниста Владимира Орлова, пара Геккерн-Дантес сделала все возможное, чтобы для Дантеса поединок стал максимально безопасным. [С-BLOCK] Во-первых, подготовка дуэли проходила спешно, и человек, выбранный Пушкиным в качестве секунданта, лицейский товарищ поэта Константин Данзас, был малосведущим в дуэльных правилах. Это было немаловажным обстоятельством, поскольку именно секунданты с обеих сторон должны были следить за строжайшим соблюдением правил поединка. Во-вторых, известно, что условия дуэли, со слов Жоржа Дантеса, якобы закрепленные сторонами письменно, впоследствии военному суду, состоявшему в феврале того же года, не предоставлялись. Они были обнародованы много позже, и из них следовало, что Геккерн настаивал на 10 шаговой дистанции стреляющихся и на возобновлении дуэли в случае промахов со стороны обоих дуэлянтов. В-третьих, пистолеты для поединка выбирались каждой стороной самостоятельно, что претило дуэльному кодексу — секунданты должны были убедиться, что оружие абсолютно одинаково и исправно. Пушкинисты считают, что все эти детали впоследствии не учитывались следствием и судом и не ставились в вину Геккерну и Дантесу, потому что российский император Николай I хотел поскорее замять эту историю.

Пистолет Дантеса был подготовлен?