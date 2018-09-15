«Манчестер Юнайтед» на выезде победил «Уотфорд» 

«Уотфорд» проиграл «Манчестер Юнайтед» в матче пятого тура английской Премьер-лиги. Встреча состоялась в Уотфорде на стадионе «Викарэйдж Роуд» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.
Автором первого гола стал нападающий «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку, отличившийся на 35-й минуте. До перерыва «красные дьяволы» удвоили преимущество благодаря точному удару защитника Криса Смоллинга, результативную передачу отдал хавбек Маруан Феллайни. Точку в матче поставил форвард хозяев Андре Грэй на 65-й минуте после паса полузащитника Абдулайе Дукуре.
«Манчестер Юнайтед», набрав девять очков, занимает седьмое место в турнирной таблице первенства Англии, «Уотфорд» (12) — четвёртый.