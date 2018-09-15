Сэйв де Хеа принёс «МЮ» тяжёлую победу над «Уотфордом»

В пятом туре чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" на выезде обыграл «Уотфорд».

Протокол игры

Уотфорд

Манчестер Юнайтед

35' Лукаку Ромелу (0:1)

38' Смоллинг Крис (0:2)

15 сентября. Стадион «Викарадж Роад» (Уотфорд).

В пятом туре английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» отправился в гости к «Уотфорду». Команду Жозе Моуринью ожидала тяжёлая встреча, ведь «шершни» стали главным открытием стартового отрезка сезона. В четырёх прошедших турах «жёлто-чёрные» лишь побеждали, в том числе в противостоянии с «Тоттенхэмом». Хави Грасия даже удостоился звания лучшего тренера в августе. Словом, «Уотфорд» подходил к битве с «красными дьяволами» в хорошем состоянии.

Embed from Getty Images

Люк Шоу не успел восстановиться после полученного в матче за сборную Англии сотрясения мозга, поэтому место на левом фланге обороны «Манчестер Юнайтед» занял опытнейший Эшли Янг. В средней линии «красных дьяволов» действовал Маруан Феллайни, хотя накануне сообщалось о его проблемах со здоровьем. Также стоило отметить, что Маркус Рэшфорд не мог помочь команде Жозе Моуринью из-за стартовавшей трёхматчевой дисквалификации за нелепое удаление в игре с «Бёрнли».

Игра на «Викарадж Роад» не получилась яркой. «Манчестер Юнайтед» на правах фаворита больше времени проводил с мячом, но находить свободные зоны в построениях «Уотфорд» гостям не удавалось. Первый качественный момент на шестнадцатой минуте соорудили хозяева. Роберто Перейра выкатил мяч на Троя Дини, тот с пятнадцати метров отлично пробил, однако Давид де Хеа вытащил игровой снаряд из-под перекладины. В скором времени Алексис Санчес принял мяч в чужой штрафной площади и расстрелял Бена Фостера, но во время заброса от Неманьи Матича чилиец находился в офсайде.

Embed from Getty Images

На тридцать первой минуте Санчес снова оказался в центре внимания. Ворвался он на правый край штрафной площади и пробил под перекладину, но Бен Фостер успел среагировать. Вскоре команда Жозе Моуринью повела в счёте. Эшли Янг исполнил подачу с левого фланга, а выскочивший из-за спин защитников Ромелу Лукаку животом внёс игровой снаряд в сетку. Футболисты «Уотфорда» о чём-то спорили с Майком Дином, но в эпизоде всё было чисто. Ещё до перерыва «Манчестер Юнайтед» упрочил своё преимущество. После розыгрыша углового Маруан Феллайни переадресовал мяч к воротам, где Крис Смоллинг принял игровой снаряд на грудь и вторым касанием буквально расстрелял Фостера! Тут же могли гости и довести дело до разгрома, но голкипер «шершней» справился с ударом Поля Погба из пределов вратарской площади в ближний угол.

После перерыва «Уотфорд» постарался прибавить. Фанаты гнали команду Хави Грасии в атаку, но «Манчестер Юнайтед» грамотно располагался на поле и перекрывал свободные зоны. В средине второго тайма «шершни» всё-таки смогли сократить разрыв в счёте и возродить интригу. Абдулайе Дюкур с левого края штрафной площади выкатил мяч в центр на Андре Грэя, и тот в касание пробил точно под перекладину!

Embed from Getty Images

"Уотфорд" воодушевился и продолжал играть первым номером. Жозе Моуринью решил сделать перестановку в группе атаки, чтобы иметь свежего футболиста в контратакующей игре. Так, на поле появился Антони Марсьяль, получающий не так много игровой практики. «Манчестер Юнайтед» регулярно организовывал быстрые выпады, но для их успешного завершения гостям постоянно чего-то не хватало. В компенсированное время оказавшиеся под давлением соперника манкунианцы остались вдесятером — Неманья Матич получил вторую за вечер жёлтую карточку. Тут же «Уотфорд» мог вырвать ничью. Кристиан Кабаселе пробил головой после подачи со штрафного, но Давид де Хеа совершил шикарный сэйв!

Итоговый счёт — 1:2. «Манчестер Юнайтед» добился тяжёлой гостевой победы над «Уотфордом», нанеся команде Хави Грасии первое поражение в сезоне. Теперь «красные дьяволы» переключатся на Лигу чемпионов. В среду им предстоит гостевой матч с «Янг Бойз».