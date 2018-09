Макгрегор пижонит в клетке, Ковалёв вернулся к работе, бодрое утро Климаса — соцсети

Джесси Харт поздравляет своего брата с днём рождения

Джесси Харт поздравляет своего брата с днём рождения

Happy birthday to my brother @28berksstbates…Mobties? #NorthorDEATH

Happy birthday to my brother @28berksstbates…Mobties? #NorthorDEATH

13 Сен 2018 в 10:41 PDT Алексей Олейник о главном бое в Москве

Алексей Олейник о главном бое в Москве

Алексей Олейник о главном бое в Москве и тренировках в США⠀ ⠀ ЭРА ММА: Как думаете, почему именно Вашу пару поставили во главе московского турнира?⠀ ⠀ Алексей: Во-первых, я более 20 лет в ММА, я тяжеловес, у меня неплохой рекорд, занимаю высокие позиции в мировом рейтинге тяжелого веса. На самом деле, сложилась такая ситуация, что мой крайний бой получился очень интересным и свежим, после чего я сразу же запросил себе следующего соперника, сказав, что мне всё равно, с кем и где. ⠀ ⠀ В России на данный момент, кроме меня, есть всего три-четыре человека, кто смог бы возглавить этот турнир, и все они уже имеют запланированные бои либо хотят большой гонорар. Когда узнал, что мой бой будет главным, не стал спрашивать, почему, просто порадовался этому факту. ⠀ _⠀ ЭМ: Расскажите о нюансах Ваших тренировок в ATT (American Top Team). Я знаю, что в американском ММА сейчас очень большое внимание уделяют именно «работе головы», отработке реакции и координации на инновационных тренажерах. ⠀ ⠀ А: Такие тренажеры у нас есть, причем в большом количестве, но это всего лишь 5-10 процентов от наших тренировок. Основной акцент — это функциональная выносливость, а также ударная и борцовская техника. ⠀ _⠀ ЭМ: А как Вы считаете, эти тренажеры работают? Просто у нас в России пока что их нигде не встретить. ⠀ _⠀ А: Американцы не делают ничего, что не работает, у них целая индустрия на это направлена. Причем к этому относятся именно как к работе, а не игре. ⠀ _⠀ Можете ли Вы рассказать об этимологии вашей фамилии?⠀ ⠀ А: Была целая деревня, которая изготавливала подсолнечное масло, которое на украинском звучит, как «олiя», и все ее жители были Олійники. Я лет в десять ходил там по кладбищу и сотни могил стояли с моей фамилией, это сильно меня тогда поразило и отложилось в памяти. ⠀ _⠀ ЭМ: Есть ли у Вас какая-то мечта?⠀ ⠀ А: Знаете, я очень люблю путешествовать, хотел бы плавать по океану и бродить по неизведанным джунглям. ⠀ _⠀ Отрывок из интервью Алексея Олейника журналу ЭРА ММА. ⠀ Полное интервью в 7-м номере. ⠀ www.eramma.ru⠀ #ufcmoscow

Публикация от ЭРА ММА (@eramma_ru)

14 Сен 2018 в 2:44 PDT Пётр Ян об уличных драках, Диллэшоу и хейтерах

Пётр Ян об уличных драках, Диллэшоу и хейтерах

Петр Ян об уличных драках, Диллашоу и хейтерах⠀ ⠀ Для Петра Яна бой на турнире в Москве станет вторым в UFC после фееричного дебюта. «No Mercy» приковал к себе внимание не только промоушена, но и многих фанатов. ⠀ _⠀ ЭРА ММА: Что думаешь по поводу чемпионского боя в твоей весовой категории между Ти Джеем Диллашоу и Коди Гардбрандтом?⠀ ⠀ Петр: Бой был хороший. В первом их бою, как я тебе раньше уже говорил, ставил на Коди, но не повезло ему. А вот во втором бою Диллашоу уже грамотно подготовился под соперника, а Гардбрандт делал то же самое. Дыры в технике есть у обоих. Слишком размашисто работают в размене, но если Ти Джей удар держит, то Коди пробитый, и зачем он сам идет в размен — непонятно. ⠀ _⠀ ЭМ: Видишь ключи к победе над чемпионом?⠀ ⠀ П: Думаю, ключом будет техничная работа и уход от открытой рубки. Но чемпион и претендент — серьезные ребята, что уж тут говорить. Но если надо — подеремся, ну как «подеремся», снесем их! (смеется)⠀ _⠀ ЭМ: Есть целая плеяда бойцов, которые говорят, что по профессионалам у них около десятка боев, а на улице сотни. Как ты считаешь, уличные драки как-то могут помочь в карьере бойца ММА и полезен ли этот опыт в октагоне?⠀ _⠀ П: 100%. Уличные бои — это огромный опыт. Улица — это то место, где нет рефери, гонга и весовых категорий, иногда приходится выживать (смеется), но полученный опыт — бесценен, боевая практика. ⠀ _⠀ ЭМ: Вообще если смотреть посты о тебе в Интернете, то практически не видно «хейта». Как ты относишься к негативным высказываниям в свой адрес в социальных сетях?⠀ ⠀ П: Очень редко меня хейтят, но и такие персонажи находятся, я называю их интриганами. Пишут они всегда с фейковых страниц, так что реагировать на это глупо, но если бы такое же сказали в лицо, то леща дал бы (смеется). Эту фразу можно в заголовок интервью вынести (смеется). ⠀ _⠀ Отрывок из интервью Петра Яна журналу ЭРА ММА. ⠀⠀ Полное интервью в 7-м номере. ⠀ www.eramma.ru⠀ #ufcmoscow

Публикация от ЭРА ММА (@eramma_ru)

13 Сен 2018 в 9:35 PDT Продолжение уроков ММА от Дэна Хендерсона

Продолжение уроков ММА от Дэна Хендерсона

Уроки ММА от Дэна Хендерсона. Часть 2. ⠀ _⠀ ▶ Работа в клинче (1-3)⠀ _⠀ Перевод и озвучка ЭРА ММА⠀⠀ #урокимма

Публикация от ЭРА ММА (@eramma_ru)

14 Сен 2018 в 7:12 PDT Виктор Ортис на съёмках фильма о себе

Виктор Ортис на съёмках фильма о себе

A little filming with my people @alex_borbon_ and #CoachHoss @knuckleheadzboxingandmma and crew, why not…

Публикация от Victor Ortiz (@itsvortiz)

14 Сен 2018 в 7:18 PDT Владимир Кличко запускает свой первый F. A. C. E. лагерь

Посмотреть эту публикацию в Instagram

My first F. A. C. E. Camp is about to start. It will shape and change the view of oneself and one‘s own world. I am excited and look forward enormously to the change processes that will be initiated with and within the camp participants. Furthermore, I am pleased to announce my two allies for the camp, Petra Neftel, Head Mentor F. A. C. E. the Challenge, and Pietro Lucifora, Head of Personal Training F. A. C. E. Sport. Both will enrich my first F. A. C. E. Camp with their enormous expertise and knowledge about the F. A. C. E. method. #klitschko #trainingscamp #facecamp #facethechallenge #challengemanagement #WorldChampWays

Публикация от Wladimir Klitschko (@klitschko)

Брайант Дженнингс 14 Сен 2018 в 5:38 PDT Бермэйн Стиверн, Томаш Адамек

Брайант Дженнингс, Бермэйн Стиверн, Томаш Адамек

I’m always working! @tomaszadamek @bermanestiverne

I'm always working! @tomaszadamek @bermanestiverne

13 Сен 2018 в 1:53 PDT Конор Макгрегор пижонит в клетке

Конор Макгрегор пижонит в клетке

Step by step you are getting stepped on.

Step by step you are getting stepped on.

13 Сен 2018 в 3:27 PDT Риджис Прогрейс и боксёрская семья зала Wild Card West

Риджис Прогрейс и боксёрская семья зала Wild Card West

@wildcardwest boxing family

@wildcardwest boxing family

13 Сен 2018 в 1:07 PDT Мишико Беселиа осваивает сёрф

Мишико Беселиа осваивает сёрф

Вообще, работать — это здорово! Мне нравится, люблю работать. А отдых для слабаков!? Кто ещё любит работать? #?#?#BeseliaBoxingTeam#?#ALI#WBC#WBO#WBA#IBO#IBF#HBO#SHOWTIME#zaza#sport_che

13 Сен 2018 в 7:45 PDT Сергей Ковалёв вернулся к тренировкам

Сергей Ковалёв вернулся к тренировкам

#KRUSHER Back to work?

#KRUSHER Back to work?

13 Сен 2018 в 2:59 PDT Шугар Рэй Леонард на телешоу

Шугар Рэй Леонард на телешоу

Who will be my match? Tune in to the Season 3 Finale of The Match Game on @abcnetwork TONIGHT at 9/8c to find out! This is an episode you don’t want to miss! #thematchgame

Публикация от Sugar Ray Leonard (@sugarrayleonard)

13 Сен 2018 в 3:21 PDT Эдуард Трояновский на сьёмках сюжета Суперсерии о себе

Эдуард Трояновский на сьёмках сюжета Суперсерии о себе

Съёмочная команда @wbsuperseries в Орле? Потихоньку начинает включатся медийная сторона подготовки к бою. — #vsenabox #vsenamatch #мирбокса #миц #рябинский #орел #троя #трояновский #россия #орел #москва #kanzler #спорткаждыйдень #бокс #wbss #питер

Публикация от Эдуард Трояновский? (@troya_team)

14 Сен 2018 в 3:26 PDT Евгений Хитров продолжает готовиться к шоу «Претендент»

Евгений Хитров продолжает готовиться к шоу «Претендент»

@thecontenderonepix @epix #boxing #team #khytrov?

@thecontenderonepix @epix #boxing #team #khytrov?

Деметриус Эндрэд за пять недель до боя

Tick tock! A break in training for a @dazn_usa promo shoot.. @boobooandrade in great shape with just over 5 weeks to go! #Oct20? #andthenew?

Публикация от Eddie Hearn (@eddiehearn)

13 Сен 2018 в 11:27 PDT Мигель Котто с Оскаром Де Ла Хойей

Мигель Котто с Оскаром Де Ла Хойей

Siempre bueno verte mi querido @pepegomez1 #Repost @pepegomez1 ・・・ Disfrutando de buen box #vegas #hardrockvegas @oscardelahoya @realmiguelacotto #lifestyle #boxing #fashion #sport @dolcegabbana @genesio_concas

Публикация от Miguel A. Cotto (@realmiguelacotto)

13 Сен 2018 в 8:08 PDT Эндрю Табити показывает скорость на скакалке

Эндрю Табити показывает скорость на скакалке

BEAST ROPE?

BEAST ROPE?

13 Сен 2018 в 11:26 PDT Эшли Тиофейн видит своё светлое будущее, главное — выйти из зоны комфорта

Посмотреть эту публикацию в Instagram

The Future Is Bright. So many great projects to work on in the near future. Stepping out of your comfort zone is the best thing you’ll do for yourself. I’m excited! #Dream #Believe #Achieve #AshleyTheophane #TeamTreasure #LasVegas #London

Публикация от Ashley Treasure Theophane (@ashleytheophane)

13 Сен 2018 в 10:30 PDT Тайсон Фьюри : «Причина, по которой Уайлдер не отвечает на письма Эдди Херна , в том, что у Тайсона Фьюри период переговоров о бое с Дионтэем Уайлдером»

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Brainstorm!

Brainstorm!

13 Сен 2018 в 10:16 PDT Иван Редкач выходит из криокамеры

Иван Редкач выходит из криокамеры

@cryohealthcare @emilia_kuehne @marilou. ____ Team Thank you so much after hard workout awesome recovery my body?✔️See you soon ❄️❄️❄️

Публикация от Ivan EL-Terrible Redkach (@ivan_redkach_11)

13 Сен 2018 в 5:22 PDT Адонис Стивенсон на кинофестивале в Торонто

Адонис Стивенсон на кинофестивале в Торонто

#tbt last weekend at @tiff_net. Had a great time at the #TIFF2018 Tribute Gala honouring TIFF CEO Piers Handling and in support of the #ShareHerJourney campaign. #ThrowbackThursday

Публикация от Adonis Stevenson (@adonissuperman)

13 Сен 2018 в 2:14 PDT Мигель Берчельт работает на лапах

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Preparando las hachas ⚔️ #tevoyarrancarlacabeza? @venumtrainingcamp @venumofficial?

Публикация от Miguel Berchelt (@alacranbercheltoficial)

13 Сен 2018 в 5:15 PDT Эрисланди Лара в новой экипировке

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Thank you @sandviper? #sandviper #boxing #teamlara #fighter #workout #hardwork #houston #sportwear

Публикация от Erislandy Lara (@erislandylara_oficial)

13 Сен 2018 в 9:59 PDT Наоя Иноуэ проводит спарринги…

Посмотреть эту публикацию в Instagram

スパーリング三昧の日々 wbss初戦まで一ヶ月弱? #井上尚弥

Публикация от 井上尚弥 Naoya Inoue (@naoyainoue_410)

13 Сен 2018 в 11:44 PDT …и бегает вверх по ступенькам

Посмотреть эту публикацию в Instagram? Steps-sprints from @naoyainoue_410!? • #FitnessFriday #InouePayano #WBSS2? #AliTrophy

Публикация от World Boxing Super Series (@wbsuperseries)

14 Сен 2018 в 3:11 PDT Энтони Йигит пропускает апперкот от пацана

Посмотреть эту публикацию в Instagram

That uppercut tho? @xandergordi185 #boxing #training #gym #fitness #workout #fit #boxeo

Публикация от Anthony Yigit (@digityigit)

14 Сен 2018 в 3:39 PDT Ти-Джей Диллэшоу тягает веса

Посмотреть эту публикацию в Instagram

How committed are you? @treigning_lab #thegarage @musclepharm #musclepharmathlete @jarchmma @aaronpicousa #boostmobil

Публикация от tjdillashaw (@tjdillashaw)

13 Сен 2018 в 7:26 PDT Люк Кэмпбелл за неделю до взвешивания

Посмотреть эту публикацию в Instagram

1 week till weigh-in… LETS GO! #TeamCampbell #CoolHand

Публикация от Luke Campbell MBE (@luke11campbell)

14 Сен 2018 в 4:05 PDT Тренировка Эгиса Климаса на заднем дворе

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Good morning! Another great morning workout! #mountains #view #morning #klimasmanagement

Публикация от Egis Klimas (@klimasmanagement)

