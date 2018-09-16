Хески: «Следующим летом „Манчестер Юнайтед“ снова попытается купить Магуайра»

"Считаю, что «МЮ» снова попытается купить Магуайра, хоть и видно, что новый контракт с «Лестером» сделало Гарри по-настоящему счастливым. Я выступал за «Лестер», поверьте, — это хороший клуб.

Трудно оставлять голову холодной, когда тобой интересуется такой клуб, как «Манчестер», но Магуайр является профессионалом. Такие слухи никогда не влияли на его игру", — приводит слова Хески Daily Express.

В сентябре 2018 года защитник сборной Англии продлил трудовой договор с «лисами» до 2023 года.