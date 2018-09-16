Ещё
Хески: «Следующим летом „Манчестер Юнайтед“ снова попытается купить Магуайра»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Хески: «Следующим летом „Манчестер Юнайтед“ снова попытается купить Магуайра» 

Евро-футбол.Ру 8 часов назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Экс-форвард «Ливерпуля» Эмиль Хески думает, что "Манчестер Юнайтед" попытается приобрести защитника «Лестера» Гарри Магуайра летом 2019 года.
"Считаю, что «МЮ» снова попытается купить Магуайра, хоть и видно, что новый контракт с «Лестером» сделало Гарри по-настоящему счастливым. Я выступал за «Лестер», поверьте, — это хороший клуб.
Трудно оставлять голову холодной, когда тобой интересуется такой клуб, как «Манчестер», но Магуайр является профессионалом. Такие слухи никогда не влияли на его игру", — приводит слова Хески Daily Express.
В сентябре 2018 года защитник сборной Англии продлил трудовой договор с «лисами» до 2023 года.
Евро-футбол.Ру: последние новости
Прогноз на матч Эмполи - Лацио: ждать ли победу римлян Прогноз на матч "Вердер" - "Нюрнберг": кто победит Прогноз на матч Леганес - Вильярреал: поединок двух последних команд Ла Лиги
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
UFC взорвал Москву. Тысячи зрителей не пожалели3
Винер устроила разнос выигравшей золото россиянке21
Скандал с Уильямc получил продолжение34
Поляк «задушил» вернувшегося в UFC россиянина
В чемпионате Франции болельщики смотрели матч из джакузи
Видео
01:50
«Российских шпионов» заподозрили в атаке на WADA
Летние виды спорта
01:00
Емельяненко займется «нефтегазовым делом»
MMA
00:30
Скандал с Уильямc получил продолжение
Теннис
02:54
Опубликовано особое письмо WADA России
Летние виды спорта
05:00
«Предала вторую мать»: как Медведеву встретили в Москве
Фигурное катание
01:33
Тутберидзе довольна: новая ученица обставила бывшую
Фигурное катание
02:11
Родченков в ярости: WADA признало российский спорт
Летние виды спорта Статьи
03:27
Американец стал депутатом в России
MMA
01:55
Винер устроила разнос выигравшей золото россиянке
Летние виды спорта
01:04
Выгнали же: Аршавин откровенно об уходе из «Зенита»
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение