«Рома» — «Кьево». Прогноз и ставки на Серию А 16 сентября 2018 года

«Рома»

Прошлый сезон стал уже не первым для «Ромы», в котором та доказала, что стала одной из ведущих сил кальчо, пусть все это время и не способна реально бороться за чемпионский титул. В предыдущие три кампании «Волки» и вовсе уступили негласный статус лучшего клуба после «Ювентуса» и «Наполи», тем не менее, нельзя не признать, что римляне развиваются правильно, о чем свидетельствует не только вышеуказанная стабильность, но и сенсационный полуфинал Лиги чемпионов минувшей кампании.

Не слишком удачным выдается и старт нового сезона в Серии А: после гостевой победы над «Торино» (1:0) случились домашняя осечка с «Аталантой» (3:3), которая едва не обыграла фаворита, а также гостевое поражение от «Милана» (1:2).

«Кьево»

По итогам прошлого сезона «Кьево» занял место в середине таблицы, заняв 13-ю позицию. Тем не менее, это создает скорее обманчивое представление, чем то, что происходило на самом деле. «Летающие Ослики» лишь на пять очков опередили «Кротоне», занявший первую строчку зоны вылета (18-е место), и только хороший спурт в виде трех побед кряду на финише сезона обеспечил коллективу его окончательную позицию.

Во многом такой результат команде удался благодаря увольнению с поста наставника Роландо Марана в апреле и прихода на его место легенде клуба Лоренцо Д'Анне, под руководством которого и удалось выжить в элите. В межсезонье веронцы неплохо усилились, но в стартовавшей кампании пока это не приносит результат, с учетом поражений от «Ювентуса» (2:3), «Фиорентины» (1:6) и ничьей с «Эмполи» (0:0). Такие выступления по итогам первых трех туров отправили коллектив на дно турнирной таблицы.

Прогноз

Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев, коэффициент на победу которых равен 1,22, тогда как успех гостей оценивается в 12,00, а ничья — в 6,00. Рекомендуем ставить на то, что в матче будет больше 2-х голов, больше 3-х карточек и больше 10 угловых за 5,50.