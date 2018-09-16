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«Рома» — «Кьево». Прогноз и ставки на Серию А 16 сентября 2018 года
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«Рома» — «Кьево». Прогноз и ставки на Серию А 16 сентября 2018 года 

LiveSport.Ru 7 часов назад
Фото: LiveSport.Ru
«Рома»
Прошлый сезон стал уже не первым для «Ромы», в котором та доказала, что стала одной из ведущих сил кальчо, пусть все это время и не способна реально бороться за чемпионский титул. В предыдущие три кампании «Волки» и вовсе уступили негласный статус лучшего клуба после «Ювентуса» и «Наполи», тем не менее, нельзя не признать, что римляне развиваются правильно, о чем свидетельствует не только вышеуказанная стабильность, но и сенсационный полуфинал Лиги чемпионов минувшей кампании.
В стартовавшем розыгрыше чемпионата Италии подопечные Эусебио Ди Франческо снова попытаются настичь неугомонную «Старую Синьору», что, правда, будет очень сложно сделать не только потому, что та усилилась такими исполнителями, как Криштиану Роналду и Леонардо Бонуччи, но и в силу неоднозначно проведенной трансферной кампании. По ходу нее «джаллоросси» покинули ключевые центральные полузащитники Раджа Наингголан и Кевин Стротман, зато пришли центрхав Стивен Н'Зонзи и атакующий хав Хавьер Пасторе.
Не слишком удачным выдается и старт нового сезона в Серии А: после гостевой победы над «Торино» (1:0) случились домашняя осечка с «Аталантой» (3:3), которая едва не обыграла фаворита, а также гостевое поражение от «Милана» (1:2).
«Кьево»
По итогам прошлого сезона «Кьево» занял место в середине таблицы, заняв 13-ю позицию. Тем не менее, это создает скорее обманчивое представление, чем то, что происходило на самом деле. «Летающие Ослики» лишь на пять очков опередили «Кротоне», занявший первую строчку зоны вылета (18-е место), и только хороший спурт в виде трех побед кряду на финише сезона обеспечил коллективу его окончательную позицию.
Во многом такой результат команде удался благодаря увольнению с поста наставника Роландо Марана в апреле и прихода на его место легенде клуба Лоренцо Д'Анне, под руководством которого и удалось выжить в элите. В межсезонье веронцы неплохо усилились, но в стартовавшей кампании пока это не приносит результат, с учетом поражений от «Ювентуса» (2:3), «Фиорентины» (1:6) и ничьей с «Эмполи» (0:0). Такие выступления по итогам первых трех туров отправили коллектив на дно турнирной таблицы.
Прогноз
Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев, коэффициент на победу которых равен 1,22, тогда как успех гостей оценивается в 12,00, а ничья — в 6,00. Рекомендуем ставить на то, что в матче будет больше 2-х голов, больше 3-х карточек и больше 10 угловых за 5,50.
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