Почему Головину не позволят заиграть в «Монако»

Пару часов «монегаски» провели пятый матч в чемпионате Франции. Дистанция невелика, но уже ощутима. Александр Головин восстановился после травмы, однако в заявку на игру с «Тулузой» не попал. Восстановление? Возможно. Правда, футбольные болельщики постепенно стали забывать, чем же хорош российский полузащитник, как играет, и думы о «розовом» будущем калтанского таланта в Европе мгновенно потемнели. Портал "Евро-футбол.ру" решил порассуждать на тему того, что может помешать Александру Головину заиграть в «Монако». Тем более по началу чемпионата предпосылок более чем достаточно.

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Адаптация, скомканное начало

Первый блин комом. Нет, пословицы помешают Головину заиграть в «Монако». Двадцатидвухлетний паренёк из небольшого городка оказался во Франции. Практически на курорте. Так далеко от дома уезжать футболисту ещё не приходилось, в рот ему тут не смотрят. Это у нас в ЦСКА Саша один талант на миллион, а в Монако 22 — предпенсионный возраст. Не заиграл в это время, значит не способен закрепиться в футболе. Совсем другое отношение, совсем другое поведение партнёров, незнакомая страна, язык. Множество факторов давит на скромного парня из города Калтан. Необходимо понимать какое внимание прессы на футболиста из России, какое внимание на территории родной страны к уехавшему Головину. Психологически сложно. Добавляет неприятностей скомканное начало. Вылететь на месяц, ещё не показав игровых возможностей, хуже старта не придумаешь.

Пресловутые травмы, опасные тренировки с «товарищами»

Вторая причина произрастает из первой. Александр не попал в заявку на матч с «Тулузой» хотя уже несколько дней тренируется в общей группе. Решение абсолютно верное. Тренер решил поберечь Головина, дабы тот не «наслоил» рецидив. Но психологическое состояние Александра говорит об опасности новых травм. Во-первых, полузащитник выкладывается на сто процентов, пытаясь заявить о себе после месяца молчания. Стыки, контакты, подкаты. Всё это в усиленном режиме, дабы доказать свою боеспособность, и всё это после надрыва связки голеностопа. Мерзкая травма, напоминающая о себе некоторое время и после выздоровления.

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Слухи о новых партнёрах-конкурентах, не слишком по-доброму встретивших Головина, тоже не дают покоя. Во-вторых, плюсом идёт эмоциональный фон, явно не источающий радугу. Александр сейчас находится в нервном напряжении. От него ждут игры, ждут оправдания вложенных средств, ждут развития в европейском футболе. Груз ответственности безусловно давит, сковывает. Теряется концентрация на футболе, отсюда и травмы. Зачастую на ровном месте, читай — на тренировке.

Усилившаяся конкуренция

Свято место пусто не бывает. До перехода Головина много говорилось о маленько выборе на позиции Александра, как «монегаски» добавили вариативности составу. Для флангового спокойствия были приобретены Самуэль Грандсир Насер Шадли , что сразу уменьшило зону действия Александра. Можно рассчитывать лишь на центр поля, где позиции тоже забиты под завязку. В отсутствии Головина регулярно играет Юссеф Аит-Бенассер. Марокканец давно в системе клуба, вернулся недавно из аренды и демонстрирует неплохой уровень. Представлять Юри Тилеманса нет необходимости, бельгиец, как и Саша пошумел на чемпионате мира. Полноправным лидером «Монако» в первых матчах был Рони Лопеш, который любит правый фланг чередовать с центром поля. Добавьте Адама Траоре Кевина Н'Дорама , которые давно обивают пороги первой команды и вспомните о том, что обязанности опорного также заняты. Наглухо закрыл эту позицию Жан-Эд Ахолу, на замене сидит десятимиллионный португальский Пеле. Вот незадача, но на позицию атакующего полузащитника Жардим спускает то Стефана Йоветича, то французского таланта Виллема Геббельса. Конкуренция подросла значительно, Александру Головину предстоит вновь прорываться сквозь этот ворох фамилий. Регалии чемпионата мира позабыты. К тому вновь всплывают слухи о темнокожих партнёрах, отоваривших россиянина на тренировке. Как с ними будет построено взаимодействие на поле? И получится ли оно?

Кризисный сезон «Монако»

А теперь о том, что все считали плюсом в момент перехода. «Монако» — команда с прекрасным тренером, который выжимает максимум из молодых игроков. Даёт результат распродажи в трансферное окно. Но не после каждого! Не был учтён факт неудачного сезона. Команды уровня «Монако» тем и отличаются от грандов, что пропадают с радаров на пару-тройку (кто-то поменьше) лет. После удачных времен Килиана Мбаппе или Хамеса Родригеса, менее удачных, но тоже звучных подвигов Фабиньо или Лемара, непременно наступает затишье. То время, когда самый талантливый тренер устает от постоянных распродаж, когда перестают работать однообразные методы тренировок.

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Начало сезона буквально кричит о кризисе в княжестве. Один год проболтаться в середине турнирной таблицы Франции не позор для «Монако», после стольких лет вытянутых на голом энтузиазме и сверхталантливой молодежи неизменно следует спад, ресурс иссякает. Это не проблема, но это негативно может сказать на Головине. Александра звали в «Челси» и «Ювентус», а приходится проигрывать условным «Амьену» и «Нанту». Догонять «Лион», который недавно выбивал из Лиги Европы. Естественно такой расклад негативно скажется на настроениях внутри команд, даже на развитии Головина как футболиста. После пяти туров рано кричать о провальном сезоне для «Монако» (следовательно, и для Александра), но подопечные Жардима так близко к зоне вылета, что молчать о кризисе уже проблематично.

Очередное красивое возвращение ЦСКА в перспективе

Хотите немного подводных камней? Высший менеджмент «Монако» и его президент граждане России. Гений Евгения Гинера продавать игрок и возвращать обратно широко известен. Есть ли вариант, что умные люди договорились и переход Головина беспроигрышный? Заиграет Александр, так отлично. Нет, тоже неплохо. Вернётся в ЦСКА за меньшую сумму, в накладе никто (кроме российского футбола) не останется.

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Провернуть сделку через «Челси» было бы сложнее, потому что во Франции можно потерять футболиста, а дотошные английские журналисты не оставят без внимания трансфер из России. Отсутствие Головина уже сейчас никто не замечает, «Монако» лихорадит, много претензий клубу, постоянно переживающему трансферную встряску, не предъявишь. В то время как «Челси» второй ужасный сезон не простят. Да и Сарри, вероятно, не соизволил возиться с незнакомым игроком, привезя Жоржиньо. Возвращение Головина не станет катастрофой вселенского масштаба. Мол не получилось сейчас, реанимируют в России. Нет ли в отсутствии Головина вселенского заговора? Может бесплатная аренда в ЦСКА уже заказана?