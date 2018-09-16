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Прогноз на матч Леганес — Вильярреал: поединок двух последних команд Ла Лиги
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Прогноз на матч Леганес — Вильярреал: поединок двух последних команд Ла Лиги 

Евро-футбол.Ру 7 часов назад
Фото: Евро-футбол.Ру
«Леганес» — «Вильярреал». Прогноз на матч 4-го тура испанской Ла Лиги (16.09.2018, 13:00 мск).
"Леганес" с «Вильярреалом» являются главными неудачниками трёх стартовых туров, которые набрали лишь по одному очку, оккупировав две нижние строчки в турнирной таблице Ла Лиги. Нужно как можно скорее выбираться из аутсайдерского болота, иначе можно на весь чемпионат обречь себя на борьбу за выживание. Букмекеры перед этим матчем не видят фаворита, отдавая в своих коэффициентах маленькое предпочтение вильярреальцам.
Коэффициенты на матч: П1 — 3.10, X — 3.28, П2 — 2.58. ТБ 2,5 — 2.33, ТМ 2,5 — 1.71.
Команда
"Вильярреал"
"Леганес"
"Леганес"
Асьер Гаритано чувствовал, что выжал из этого «Леганеса» максимум, поэтому летом перебрался в более амбициозный «Реал Сосьедад». У Маурисио Пеллегрино пока не получается демонстрировать эффективный футбол. С новым тренером «Леганес» сперва проиграл в гостях «Атлетику» (1:2), затем с большим трудом ушёл от домашнего поражения «Реал Сосьедаду» (2:2), а в прошлом туре был крупный гостевой проигрыш мадридскому "Реалу" (1:4).
Не сыграют: Рауль Гарсия, Александер Шимановски и Хосе Арнаис (травмированы).
Под вопросом: Эсекьель Муньос.
"Вильярреал"
"Вильярреал" разочаровал в стартовых турах ещё больше. От «жёлтой субмарины» снова ожидали активной борьбы за еврокубковые позиции, но она пока откровенно разочаровывает. Интересно, что единственное на данный момент заработанное очко «подводники» добыли в самом сложном матче — в гостях с «Севильей» (0:0) во втором туре. Начали же они чемпионат домашним проигрышем «Реал Сосьедаду» (1:2), а в прошлом туре «сгорели» в родных стенах «Жироне» (0:1).
Не сыграют: Даниэле Бонера, Хави Фуэго, Бруно Сориано и Сантьяго Касерес (травмированы).
Ориентировочные составы
Где смотреть матч
В 12:55 по московскому времени телеканал «Матч! Футбол 3» начнёт прямую трансляцию матча «Леганес» — «Вильярреал».
Статистика личных встреч
"Леганес" совсем немного уступает «Вильярреалу» по статистике личных встреч: +6=4-8, разница мячей — 17:21. В прошлом сезоне «огурцы» смогли обыграть дома «подводников» со счётом 3:1, но в гостях проиграли 1:2. Также в прошлом сезоне «Леганес» прошёл «Вильярреал» в рамках 1/8 финала Кубка Испании, благодаря выездному голу (1:0, 1:2).
Интересные факты
"Леганес" выиграл лишь 1 матч из последних девяти в Ла Лиге (+1=2-6, 11:20);
"Леганес" имеет 4-матчевую беспроигрышную серию в домашних матчах с «Вильярреалом» (+3=1-0, 5:1);
В четырёх из последних пяти очных матчей «Леганеса» с «Вильярреалом» проходила ставка «Обе забьют и Тотал больше 2,5» (+2=0-3, 7:7);
"Вильярреал" имеет 4-матчевую безвыигрышную серию в Ла Лиге (+0=2-2, 3:5).
Прогноз от Евро-футбол.ру
"Вильярреал" обязан собраться после череды неудач. «Жёлтая субмарина» по потенциалу гораздо сильнее «Леганеса», и должна доказать это на поле. В предыдущих матчах команда Хави Кальехи была не так уж плоха — во многом не везло. Хотя и «огурцы» сегодня будут вгрызаться изо всех сил, так как дальше им играть в гостях с «Эйбаром» и «Бетисом», а дома с «Барселоной» — с таким календарём можно прочно обосноваться в «подвале». Так что лучше страховаться нулевой форой на гостей. Наш прогноз: Фора на «Вильярреал» (0) — коэффициент 1.81  Михаил КРИПАК
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