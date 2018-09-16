«Алавес» вырвал победу у «Вальядолида»

В матче 4-го тура чемпионата Испании «Алавес» на выезде обыграл «Вальядолид» со счетом 1:0.

Чемпионат Испании

Лига 1 4-й тур "Вальядолид" — «Алавес» — 0:1 (0:0)

Гол: Ибаи Гомес, 90+3.

"Алавес": Пачеко, Лагуардия, Ксимо Наварро, Дуарте, Агиррегабирия, Брашанац (Гарсия, 80), Вакасо, Ибаи Гомес, Гвидетти (Твумаси, 74), Кальери (Бурги, 63), Хони.

Предупреждения: Брашанац, 18. Ануар, 41. Агиррегабирия, 45. Начо Мартинес, 50. Оскар Плано, 87.

Судья: Мунуэра Монтера.

16 сентября. Вальядолид. Стадион Jose Zorrilla.