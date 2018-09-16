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«Алавес» вырвал победу у «Вальядолида»
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«Алавес» вырвал победу у «Вальядолида» 

Спорт-Экспресс + ещё 2 2 часа назад
Фото: Soccer News
В матче 4-го тура чемпионата Испании «Алавес» на выезде обыграл «Вальядолид» со счетом 1:0.
Чемпионат Испании
Лига 1  4-й тур  "Вальядолид" — «Алавес» — 0:1 (0:0)
Гол: Ибаи Гомес, 90+3.
"Вальядолид": Масип, Кико Оливас, Начо Мартинес, Калеро, Мойяно, Борха, Ануар (Мичел, 67), Вилья, Кеко (Иви Лопес, 81), Оскар Плано, Энес Унал (Чоп, 63).
"Алавес": Пачеко, Лагуардия, Ксимо Наварро, Дуарте, Агиррегабирия, Брашанац (Гарсия, 80), Вакасо, Ибаи Гомес, Гвидетти (Твумаси, 74), Кальери (Бурги, 63), Хони.
Предупреждения: Брашанац, 18. Ануар, 41. Агиррегабирия, 45. Начо Мартинес, 50. Оскар Плано, 87.
Судья: Мунуэра Монтера.
16 сентября. Вальядолид. Стадион Jose Zorrilla.
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