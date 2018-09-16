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«СКА-Хабаровск» начал выездную серию ничьей в Курске
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«СКА-Хабаровск» начал выездную серию ничьей в Курске 

Хабаровский край сегодня 5 часов назад
Фото: Хабаровский край сегодня
Футбольный клуб «СКА-Хабаровск» сыграл в Курске вничью с «Авангардом» 1:1, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Первый тайм начался с атак хозяев. На 17 минуте «Авангард» открыл счет. Ильнур Альшин стал автором забитого мяча после передачи Романа Акбашева. Отыграться хабаровчане сумели на 27 минуте. После подачи с левого фланга Владислава Никифорова (его выпустили на раннюю замену как раз перед этим) Константин Базелюк в упор пробил вратаря хозяев. «СКА-Хабаровск» имел несколько хороших возможностей выйти вперед. На 37 минуте после подачи углового головой пробил в штангу Николай Зайцев. Во втором тайме Дмитрий Кабутов из убойной позиции пробил мимо.
— Сыграли вничью с довольно боевым соперником. Играли на выезде, долго добирались, но это не упрек. Мы не выжали все из тех моментов, эпизодов, которые у нас были, тяжело даются очки, — прокомментировал итог матча Вадим Евсеев, главный тренер ФК «СКА-Хабаровск».
«СКА-Хабаровск» занимает в турнирной таблице ФНЛ 13 место с 13 очками. Сейчас команда переезжает в Ярославль, где сыграет с местным «Шинником» 19 сентября. 23 сентября — игра в Москве против «Спартака-2». В Хабаровск команда вернется 25 сентября — за день до кубковой игры против грозненского «Ахмата». Матч 1/16 финала Кубка России начнется 26 сентября в 19.00.
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