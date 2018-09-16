«СКА-Хабаровск» начал выездную серию ничьей в Курске

— Сыграли вничью с довольно боевым соперником. Играли на выезде, долго добирались, но это не упрек. Мы не выжали все из тех моментов, эпизодов, которые у нас были, тяжело даются очки, — прокомментировал итог матча Вадим Евсеев , главный тренер ФК «СКА-Хабаровск».

«СКА-Хабаровск» занимает в турнирной таблице ФНЛ 13 место с 13 очками. Сейчас команда переезжает в Ярославль, где сыграет с местным «Шинником» 19 сентября. 23 сентября — игра в Москве против «Спартака-2». В Хабаровск команда вернется 25 сентября — за день до кубковой игры против грозненского «Ахмата». Матч 1/16 финала Кубка России начнется 26 сентября в 19.00.