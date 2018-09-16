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«Фламенго» с Витинью вырвал ничью у «Васку да Гама», играя в меньшинстве
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«Фламенго» с Витинью вырвал ничью у «Васку да Гама», играя в меньшинстве 

Спорт-Экспресс 5 часов назад
«Васку да Гама» сыграл вничью с «Фламенго» (1:1) в матче 25-го тура чемпионата Бразилии. Бывший игрок ЦСКА Витинью вышел в стартовом составе «Фла» и был заменен на 78-й минуте.
У «Васку» отличился Андрес Риос. «Фламенго» после удаления Диего остался в меньшинстве, но все же спасся от поражения благодаря автоголу Луиса Густаво.
"Фламенго" набрал 45 очков и занимает четвертое место. У «Васку» 25 очков и 17-я позиция.
Чемпионат Бразилии
Серия А  25-й тур  "Васку да Гама" — «Фламенго» — 1:1 (1:0)
Голы: Риос, 25 — Луис Густаво, 62, в свои ворота
Удаление: Диего ("Фламенго"), 59
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