«Фламенго» с Витинью вырвал ничью у «Васку да Гама», играя в меньшинстве

«Васку да Гама» сыграл вничью с «Фламенго» (1:1) в матче 25-го тура чемпионата Бразилии. Бывший игрок ЦСКА Витинью вышел в стартовом составе «Фла» и был заменен на 78-й минуте.

У «Васку» отличился Андрес Риос . «Фламенго» после удаления Диего остался в меньшинстве, но все же спасся от поражения благодаря автоголу Луиса Густаво

"Фламенго" набрал 45 очков и занимает четвертое место. У «Васку» 25 очков и 17-я позиция.

Чемпионат Бразилии

Серия А 25-й тур "Васку да Гама" — «Фламенго» — 1:1 (1:0)

Голы: Риос, 25 — Луис Густаво, 62, в свои ворота

Удаление: Диего ("Фламенго"), 59