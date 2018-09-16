Прогноз на матч Дженоа — Болонья: с каким результатом закончится матч

«Дженоа» — «Болонья». Прогноз на матч 4-го тура итальянской Серии А (16.09.2018, 16:00 мск).

В ещё одном матче итальянского чемпионата «Дженоа» дома сыграет с «Болоньей». Обе команды пока что имеют не самое завидное турнирное положение, которое вынуждает их играть на победу в очном матче, так что скучать сегодня на " Луиджи Феррарис " болельщики не должны. Букмекеры отдают предпочтение в этом матче хозяевам, оценивая вероятность их выигрыша почти в 50%.

Коэффициенты на матч: П1 — 2.05, X — 3.28, П2 — 4.50. ТБ 2,5 — 2.49, ТМ 2,5 — 1.63.

Команда

"Дженоа"

"Болонья"

"Дженоа"

"Грифоны" под руководством Давиде Баллардини предпочитают играть в зрелищный атакующий футбол, хотя это порой идёт во вред итоговому результату. Нынешний сезон «Дженоа» начала разгромной домашней победой в Кубке Италии над «Лечче» (4:0). Матч первого тура Серии А с «Миланом» генуэзцам пришлось пропустить из-за трагедии в их родном городе. В матче второго тура «грифоны» обыграли дома «Эмполи» (2:1), забив сопернику два быстрых гола, после чего позволили себе переключиться на игру от обороны. В третьем туре в выездном матче с «Сассуоло» (3:5) была устроена настоящая голевая феерия, но команда Баллардини потерпела поражение.

"Болонья"

"Болонья" очень слабо начала новый чемпионат, и если ситуация срочным образом не будет исправлена, Филиппо Индзаги может стать первым уволенным тренером в этом чемпионате. Начали болонцы с домашнего проигрыша СПАЛу (0:1). После этого была всего лишь ничья в гостях с новичком чемпионата «Фрозиноне» (0:0). В прошлом туре «Болонья» была разгромлена дома миланским «Интером» (0:3), пропустив первый гол в середине второго тайма, после чего в концовке получив ещё два мяча на контратаках.

Не сыграют: Марио Неуэн и Годфред Донса (травмированы).

Ориентировочные составы

Статистика личных встреч

"Дженоа" уступает «Болонье» по статистике личных встреч: +23=30-36, разница мячей — 112:131. В прошлом сезоне генуэзцы проиграли болонцам оба матча — 0:1 дома и 0:2 на выезде.

Интересные факты

"Дженоа" проиграла 5 матчей из последних шести в Серии А (+1=0-5, 9:15);

"Дженоа" забивала в каждом из последних восьми домашних матчей (+5=1-2, 16:9);

"Дженоа" имеет 4-матчевую безвыигрышную серию в домашних матчах с «Болоньей» (+0=2-2, 1:3);

В десяти последних очных матчах «Дженоа» с «Болоньей» забивалось не более двух голов (+2=3-5, 4:7);

"Болонья" проиграла «Дженоа» лишь 1 матч из последних девяти (+5=3-1, 7:2);

"Болонья", наряду с «Фрозиноне», обладает худшей атакой чемпионата — ни одного забитого гола;

"Болонья" имеет 9-матчевую безвыигрышную серию в Серии А (+0=2-7, 3:13);

"Болонья" имеет 11-матчевую безвыигрышную серию в гостевых матчах Серии А (+0=3-8, 4:16).