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Прогноз на матч Удинезе — Торино: продолжат ли команды традицию результативного футбола в Удине
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Прогноз на матч Удинезе — Торино: продолжат ли команды традицию результативного футбола в Удине 

Евро-футбол.Ру 4 часа назад
Фото: Евро-футбол.Ру
«Удинезе» — «Торино». Прогноз на матч 4-го тура итальянской Серии А (16.09.2018, 16:00 мск).
Фриульцы и туринцы находятся на экваторе турнирной таблицы, накануне очной встречи, имея полностью идентичные показатели, и сегодня они будут биться за победу, которая позволит закрепиться в верхней половине турнирной таблицы. Кто сможет завоевать 3 очка сложно сказать — букмекеры считают, что шансы каждой из команд на успех примерно равны.
Коэффициенты на матч: П1 — 2.98, X — 3.40, П2 — 2.59. ТБ 2,5 — 2.00, ТМ 2,5 — 1.94.
Команда
"Торино"
"Удинезе"
"Удинезе"
"Удинезе" неприятно начал сезон, сразу же вылетев из розыгрыша Кубка Италии, проиграв в родных стенах «Беневенто» (1:2). Старт в Серии А также мог получиться весьма неудачным — команда Хулио Веласкеса в гостях проигрывала к середине второго тайма в два гола, но всё же сумела вытащить ничью в матче с «Пармой» (2:2). Во втором туре фриульцы в сложном матче сумели обыграть дома «Сампдорию» (1:0), благодаря быстрому голу де Пауля. Перед двухнедельным перерывом «Удинезе» проиграл в гостях «Фиорентине» (0:1), державшись полтора тайма, но всё же не защитив желанную ничью.
Не сыграют: Сванте Ингельссон и Эммануэль Агеманг-Баду (травмированы).
"Торино"
"Торино" в хорошем настроении подходил к старту нового чемпионата, размявшись в кубковом матче с «Козенцой» (4:0). Календарь «быкам» достался очень сложный, и они заработали всего одно очко в двух стартовых турах. Хотя в домашнем матче с «Ромой» (0:1) туринцы смотрелись очень хорошо, но забить так и не смогли, пропустив при этом в концовке встречи. После той встречи разгорелся скандал по поводу судейства — руководство «Торо» было просто возмущено. Во втором туре команда Вальтера Маццари сыграла вничью в гостях с «Интером» (2:2), хотя после первого тайма уступала в два гола. В прошлом же туре туринцы с трудом смогли сломить сопротивление бойко начавшего чемпионат СПАЛа (1:0) — Н'Кулу забил единственный гол в дебюте второго тайма.
Не сыграют: Кристиан Ансальди, Ола Эйна и Лянко Войнович (травмированы).
Ориентировочные составы
Статистика личных встреч
Статистика личных встреч «Удинезе» и «Торино» говорит практически о равенстве: +23=21-23, разница мячей — 76:78. В прошлом сезоне туринцы дважды обыгрывали фриульцев — 3:2 на выезде и 2:0 дома.
Интересные факты
"Удинезе" проиграл лишь 1 матч из последних пяти в Серии А (+3=1-1, 5:3);
"Торино" имеет 5-матчевую беспроигрышную серию в матчах с «Удинезе», забивая в каждом из матчей не менее двух голов (+3=2-0, 14:7);
"Торино" проиграл лишь 1 матч из последних шести в Серии А (+3=2-1, 9:7);
"Торино" проиграл лишь 1 выездной матч из последних шести в Серии А (+2=3-1, 11:7).
Прогноз от Евро-футбол.ру
"Удинезе" и «Торино» в последнее время играют очень результативно между собой — в четырёх последних очных матчах на «Дачия-Арена» забивалось не менее четырёх голов (3:2, 1:5, 2:2, 2:3). Этот матч вполне может продолжить данную традицию, ведь обе команды по-прежнему обладают солидным атакующим потенциалом. Наш прогноз: «Тотал матча» (Больше 2,5) — коэффициент 2.00  Михаил КРИПАК
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