Хайме Мунгуйя мощно разобрался с канадским претендентом Брэндоном Куком

T-Mobile Arena, Лас-Вегас, штат Невада, США. Мексиканский чемпион мира по версии WBO в младшем среднем весе (до 69,9 кг) Хайме Мунгуйя (30-0, 25 KO) в рамках второй защиты, как и ожидалось, разобрался с претендентом из Канады Брэндоном Куком (20-1, 13 KO).

21-летний латиноамериканский фаворит сходу принялся бомбить. Совершая по ходу множество ошибок и выглядя коряво, Мунгуйя, тем не менее, бил настолько мощнее противника, что быстрая остановка казалась делом неминуемым.

В 3-м раунде 32-летний Кук упал после серии ударов, а вскоре упал бы ещё раз, но добросердечный рефери вклинился между бойцами и дал отмашку. Забой окончен — ТКО 3 Мунгуйе.

ВИДЕОЗАПИСЬ боя Мунгуйя–Кук (появится позднее)

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