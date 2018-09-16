Прогноз на матч Эмполи — Лацио: ждать ли победу римлян

«Эмполи» — «Лацио». Прогноз на матч 4-го тура итальянской Серии А (16.09.2018, 19:00 мск).

Столичный «Лацио» тяжеловато начал нынешний сезон, находясь после трёх туров рядом с зоной вылета. В очередном матче чемпионата «орлам» предстоит ещё одно непростое испытания в виде выездного матча с «Эмполи», который вернулся в элиту итальянского футбола после годичного отсутствия, и теперь твёрдо намерен закрепиться в Серии А. Букмекеры видят фаворитом «Лацио», но вполне допускают осечку римлян, о чём говорит достаточно высокий коэффициент на чистый выигрыш гостей.

Коэффициенты на матч: П1 — 4.90, X — 4.10, П2 — 1.76. ТБ 2,5 — 1.71, ТМ 2,5 — 2.32.

Команда

"Эмполи"

"Лацио"

"Эмполи"

"Эмполи" в первом матче сезона ясно дал понять, что настроен отдавать все силы для сохранения прописку в Серии А на следующий сезон, откровенно «слив» Кубок Италии, крупно проиграв дома «Читтаделле» (0:3). Чемпионат же начала команда Аурелио Андреаццоли с домашней победы над «Кальяри» (2:0). Нельзя сказать, что «синие» выглядели намного сильнее своего соперника, но всё же играли на солидном уровне, и весьма эффективно. Во втором туре тосканцы проиграли на выезде «Дженоа» (1:2), провалив начало матча, пропустив два гола в свои ворота, после чего имели большое игровое преимущество, но смогли забить только мяч престижа в концовке. Перед уходом на двухнедельную паузу «Эмполи» сыграл вничью в гостях с «Кьево» (0:0), хотя был достаточно близок к победе.

"Лацио"

Команде Симоне Индзаги достался наихудший календарь чемпионата, который только можно было придумать. «Лацио» был вынужден сразу сыграть с вице-чемпионом и чемпионом страны. Испытание римляне не выдержали, сперва уступив дома «Наполи» (1:2), несмотря на первый забитый гол, а затем без шансов проиграв в гостях «Ювентусу» (0:2). Эти неудачи всерьёз разозлили руководство клуба, которое выразило недовольство отсутствием прогресса в работе главного тренера. В третьем туре «орлы» просто обязаны были разбираться дома с аутсайдером «Фрозиноне» (1:0), но сделано это было с трудом — по игре было видно, насколько пошатнулась уверенность команды после двух проигрышей на старте.

Ориентировочные составы

Где смотреть матч

В прямом эфире, начиная с 18:55 по московскому времени, матч «Эмполи» — «Лацио» будет показан на телеканалах «Матч! Футбол 2» и «Сетанта Спорт Евразия».

Статистика личных встреч

"Эмполи" уступает «Лацио» по статистике личных встреч: +4=5-13, разница мячей — 20:43. В последний раз команды встречались друг с другом в позапрошлом сезоне, и тогда оба матча выиграли «орлы» — 2:0 в Риме и 2:1 в Эмполи. Хотя в выездном матче это была сложная волевая победа — римляне пропустили гол в середине второго тайма, но смогли оперативно сравнять счёт, а в концовке встречи вырвать полноценные 3 очка.

Интересные факты

"Эмполи" добыл лишь 1 победу в последних шести матчах Серии А (+1=1-4, 6:8);

"Эмполи" проиграл лишь однажды в последних пяти домашних матчах с «Лацио» (+3=1-1, 6:4);

В четырёх из последних пяти очных матчей «Эмполи» с «Лацио» проходила ставка «Хотя бы одна не забьёт» (+1=0-4, 2:10);

"Лацио" добыл лишь 1 победу в последних шести матчах Серии А (+1=2-3, 7:10);

"Лацио" проиграл лишь 1 выездной матч из последних семи в Серии А (+4=2-1, 14:10).