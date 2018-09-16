«Эмполи» — «Лацио». Прогноз на матч 4-го тура итальянской Серии А (16.09.2018, 19:00 мск).
Столичный «Лацио» тяжеловато начал нынешний сезон, находясь после трёх туров рядом с зоной вылета. В очередном матче чемпионата «орлам» предстоит ещё одно непростое испытания в виде выездного матча с «Эмполи», который вернулся в элиту итальянского футбола после годичного отсутствия, и теперь твёрдо намерен закрепиться в Серии А. Букмекеры видят фаворитом «Лацио», но вполне допускают осечку римлян, о чём говорит достаточно высокий коэффициент на чистый выигрыш гостей.
Коэффициенты на матч: П1 — 4.90, X — 4.10, П2 — 1.76. ТБ 2,5 — 1.71, ТМ 2,5 — 2.32.
Команда
"Эмполи"
"Лацио"
"Эмполи"
"Эмполи" в первом матче сезона ясно дал понять, что настроен отдавать все силы для сохранения прописку в Серии А на следующий сезон, откровенно «слив» Кубок Италии, крупно проиграв дома «Читтаделле» (0:3). Чемпионат же начала команда Аурелио Андреаццоли с домашней победы над «Кальяри» (2:0). Нельзя сказать, что «синие» выглядели намного сильнее своего соперника, но всё же играли на солидном уровне, и весьма эффективно. Во втором туре тосканцы проиграли на выезде «Дженоа» (1:2), провалив начало матча, пропустив два гола в свои ворота, после чего имели большое игровое преимущество, но смогли забить только мяч престижа в концовке. Перед уходом на двухнедельную паузу «Эмполи» сыграл вничью в гостях с «Кьево» (0:0), хотя был достаточно близок к победе.
Не сыграют: Лоренцо Полвани, Лука Антонелли и Алехандро Родригес (травмированы).
"Лацио"
Команде Симоне Индзаги достался наихудший календарь чемпионата, который только можно было придумать. «Лацио» был вынужден сразу сыграть с вице-чемпионом и чемпионом страны. Испытание римляне не выдержали, сперва уступив дома «Наполи» (1:2), несмотря на первый забитый гол, а затем без шансов проиграв в гостях «Ювентусу» (0:2). Эти неудачи всерьёз разозлили руководство клуба, которое выразило недовольство отсутствием прогресса в работе главного тренера. В третьем туре «орлы» просто обязаны были разбираться дома с аутсайдером «Фрозиноне» (1:0), но сделано это было с трудом — по игре было видно, насколько пошатнулась уверенность команды после двух проигрышей на старте.
Не сыграют: Луис Фелипе, Джордан Лукаку и Валон Бериша (травмированы).
Ориентировочные составы
Где смотреть матч
В прямом эфире, начиная с 18:55 по московскому времени, матч «Эмполи» — «Лацио» будет показан на телеканалах «Матч! Футбол 2» и «Сетанта Спорт Евразия».
Статистика личных встреч
"Эмполи" уступает «Лацио» по статистике личных встреч: +4=5-13, разница мячей — 20:43. В последний раз команды встречались друг с другом в позапрошлом сезоне, и тогда оба матча выиграли «орлы» — 2:0 в Риме и 2:1 в Эмполи. Хотя в выездном матче это была сложная волевая победа — римляне пропустили гол в середине второго тайма, но смогли оперативно сравнять счёт, а в концовке встречи вырвать полноценные 3 очка.
Интересные факты
"Эмполи" добыл лишь 1 победу в последних шести матчах Серии А (+1=1-4, 6:8);
"Эмполи" проиграл лишь однажды в последних пяти домашних матчах с «Лацио» (+3=1-1, 6:4);
В четырёх из последних пяти очных матчей «Эмполи» с «Лацио» проходила ставка «Хотя бы одна не забьёт» (+1=0-4, 2:10);
"Лацио" добыл лишь 1 победу в последних шести матчах Серии А (+1=2-3, 7:10);
"Лацио" проиграл лишь 1 выездной матч из последних семи в Серии А (+4=2-1, 14:10).
Прогноз от Евро-футбол.ру
"Эмполи" понравился по первым матчам, и если команда сможет поддерживать такой уровень на протяжении всего чемпионата, то вполне может побороться даже за топ-10. Сегодня первый большой домашний матч в сезоне для «Эмполи» — стадион будет переполнен, и «Лацио» будет очень непросто взять здесь 3 очка. Наш прогноз: «Лацио» победит в 1 мяч или Ничья — коэффициент 2.03 Михаил КРИПАК