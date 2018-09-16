Международная дрифт‐битва Asia Pacific D1 Primring GP 2018 прошла во Владивостоке. Видео

Первое место занял пилот из Красноярска Георгий Чивчян , серебро досталось чемпиону японской лиги D1 Масаси Йокои, на третьем месте — Тецуя Хибино. Об этом сообщило ИА PrimaMedia.

Чивчян победил по результатам квалификации, финальный заезд не состоялся из-за проливного дождя, сообщил сайт Deita.ru.

«Я старался завершить свой квалификационный проезд на максимальный балл, ведь когда участвуешь в гонке и квалификации с японскими пилотами, выиграть квалификацию, все равно, что выиграть этап. Я был очень рад своей победе в квалификационном заезде», — сказал Георгий Чивчян.

16 сентября на ТРК «Приморское кольцо» впервые встречаются восемь пилотов японской лиги D1 и восемь лучших гонщиков лиги РДС.