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Международная дрифт‐битва Asia Pacific D1 Primring GP 2018 прошла во Владивостоке. Видео
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Международная дрифт‐битва Asia Pacific D1 Primring GP 2018 прошла во Владивостоке. Видео 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Первое место занял пилот из Красноярска Георгий Чивчян, серебро досталось чемпиону японской лиги D1 Масаси Йокои, на третьем месте — Тецуя Хибино. Об этом сообщило ИА PrimaMedia.
Чивчян победил по результатам квалификации, финальный заезд не состоялся из-за проливного дождя, сообщил сайт Deita.ru.
«Я старался завершить свой квалификационный проезд на максимальный балл, ведь когда участвуешь в гонке и квалификации с японскими пилотами, выиграть квалификацию, все равно, что выиграть этап. Я был очень рад своей победе в квалификационном заезде», — сказал Георгий Чивчян.
16 сентября на ТРК «Приморское кольцо» впервые встречаются восемь пилотов японской лиги D1 и восемь лучших гонщиков лиги РДС.
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