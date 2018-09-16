Китаец два года принимал медведей за домашних собак

Житель китайской провинции Юньнань Ванг Кайюй два года не подозревал, что двое купленных им щенков являются медвежатами.

Как сообщает The Daily Mail, китаец купил собак в 2013 году. Щенки не вызвали у него никаких подозрений. Малыши отличались примерным поведением и хорошим аппетитом.

1. Сомнения у деревенского жителя возникли спустя два года, когда питомцы набрали вес 45 килограммов каждый и стали нападать на домашних кур. Примерно в это же время мужчина наткнулся на листовку, призывающую к сохранению популяции черных медведей. На фотографии китаец опознал своих питомцев.

Ванг Кайюй обратился за помощью в Центр спасения диких животных. Специалистам удалось установить, что любимцы Ванга — самец и самка гималайского медведя.

2. Гималайские медведи вырастают до 150-170 см. Они вегетарианцы, из белковой пищи предпочитают муравьев, моллюсков и лягушек. На людей этот вид медведей не нападает.

3. Медвежата выросли и стали не очень похожи на собак.

4. Брат и сестра играют вместе в спасательном центре диких животных Юньнани, где они теперь живут.

5. Один из медведей играет с сотрудниками спасательного центра.