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Китаец два года принимал медведей за домашних собак
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Китаец два года принимал медведей за домашних собак 

BigPikcha.ru 9 часов назад
Фото: BigPikcha.ru
Житель китайской провинции Юньнань Ванг Кайюй два года не подозревал, что двое купленных им щенков являются медвежатами.
Как сообщает The Daily Mail, китаец купил собак в 2013 году. Щенки не вызвали у него никаких подозрений. Малыши отличались примерным поведением и хорошим аппетитом.
Источник: expert.ru
1. Сомнения у деревенского жителя возникли спустя два года, когда питомцы набрали вес 45 килограммов каждый и стали нападать на домашних кур. Примерно в это же время мужчина наткнулся на листовку, призывающую к сохранению популяции черных медведей. На фотографии китаец опознал своих питомцев.
Ванг Кайюй обратился за помощью в Центр спасения диких животных. Специалистам удалось установить, что любимцы Ванга — самец и самка гималайского медведя.
2. Гималайские медведи вырастают до 150-170 см. Они вегетарианцы, из белковой пищи предпочитают муравьев, моллюсков и лягушек. На людей этот вид медведей не нападает.
3. Медвежата выросли и стали не очень похожи на собак.
4. Брат и сестра играют вместе в спасательном центре диких животных Юньнани, где они теперь живут.
5. Один из медведей играет с сотрудниками спасательного центра.
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