Футбольный «Енисей» проиграл «Рубину» в Казани

Футбольный «Енисей» проиграл «Рубину» в Казани с минимальным счетом в рамках очередного тура премьер-лиги. Казанцы открыли счет в самом начале матча после ошибки красноярца Дугалича и по сути больше ничего у ворот гостей не создали. «Енисей» же напротив имел несколько хороших моментов — к примеру, в перекладину пробил проведший хорошую игру Михаил Комков

Как заявил главный тренер красноярцев Дмитрий Аленичев , учитывая то, как складывался матч, результат его расстроил.

«Думаю, мы сегодня могли добиться большего, чем имеем в итоге. Допустили грубейшую ошибку на 6-ой минуте. Она стоила нам поражения в матче. Если взять в целом игру, то мы ее хорошо сегодня провели против такого сильного соперника. Прекрасно понимаю, как в Казани нелегко выиграть не только нам, но и фаворитам чемпионата. У нас были моменты, чтобы спасти эту игру, особенно во втором тайме. Но, учитывая большое количество футболистов в обороне соперника, нам, к сожалению, не удалось создать моменты для взятия ворот. Немного обидно, конечно же, но остается теперь не сожалеть, а работать больше. Хотелось, чтобы в следующей игре мы своих болельщиков порадовали уже положительным результатом, поскольку надеюсь, что следующая игра у нас состоится в родных стенах».

Добавим, что скорее всего следующая игра «Енисея» пройдет на домашнем Центральном стадионе в Красноярске. Матч запланирован на 22 сентября.

фото: «Енисей»