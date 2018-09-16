Ещё
Футбольный «Енисей» проиграл «Рубину» в Казани
Далее:
Читайте также:
Ещё

Футбольный «Енисей» проиграл «Рубину» в Казани 

sibnovosti.ru 9 часов назад
Фото: sibnovosti.ru
Футбольный «Енисей» проиграл «Рубину» в Казани с минимальным счетом в рамках очередного тура премьер-лиги. Казанцы открыли счет в самом начале матча после ошибки красноярца Дугалича и по сути больше ничего у ворот гостей не создали. «Енисей» же напротив имел несколько хороших моментов — к примеру, в перекладину пробил проведший хорошую игру Михаил Комков.
Как заявил главный тренер красноярцев Дмитрий Аленичев, учитывая то, как складывался матч, результат его расстроил.
«Думаю, мы сегодня могли добиться большего, чем имеем в итоге. Допустили грубейшую ошибку на 6-ой минуте. Она стоила нам поражения в матче. Если взять в целом игру, то мы ее хорошо сегодня провели против такого сильного соперника. Прекрасно понимаю, как в Казани нелегко выиграть не только нам, но и фаворитам чемпионата. У нас были моменты, чтобы спасти эту игру, особенно во втором тайме. Но, учитывая большое количество футболистов в обороне соперника, нам, к сожалению, не удалось создать моменты для взятия ворот. Немного обидно, конечно же, но остается теперь не сожалеть, а работать больше. Хотелось, чтобы в следующей игре мы своих болельщиков порадовали уже положительным результатом, поскольку надеюсь, что следующая игра у нас состоится в родных стенах».
Добавим, что скорее всего следующая игра «Енисея» пройдет на домашнем Центральном стадионе в Красноярске. Матч запланирован на 22 сентября.
фото: «Енисей»
sibnovosti.ru: последние новости
Новым главным тренером «Сибири» стал белорусский хоккеист Хоккейный клуб «Сокол» выбрали базовым клубом студенческой сборной России Школьник из Боготола выиграл первенство мира по пауэрлифтингу
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Загитова ответила Медведевой33
Олимпийская чемпионка взбесилась из-за России15
«Лучше сдохну в подворотне»: Генич поругался с Уткиным2
12 раундов, 8 швов: как Головкин впервые проиграл21
Семак проигнорировал дорогого новичка «Зенита»1
Видео
01:50
«Российских шпионов» заподозрили в атаке на WADA
Летние виды спорта
01:00
Емельяненко займется «нефтегазовым делом»
MMA
01:57
Боец UFC осадила российского тележурналиста
MMA
04:48
Загитова ответила Медведевой
Фигурное катание
00:54
Война окончена. Головкин проиграл в США
Бокс Статьи
00:30
Скандал с Уильямc получил продолжение
Теннис
02:54
Опубликовано особое письмо WADA России
Летние виды спорта
05:00
«Предала вторую мать»: как Медведеву встретили в Москве
Фигурное катание
01:33
Тутберидзе довольна: новая ученица обставила бывшую
Фигурное катание
02:11
Родченков в ярости: WADA признало российский спорт
Летние виды спорта Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение