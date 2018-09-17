Бэйл в бешенстве: его невероятный гол не номинировали на премию. Он требует уволить жюри

Полузащитник «Реала» Гарет Бэйл выразил возмущение в связи с тем, что его невероятный гол ударом через себя в ворота «Ливерпуля» в финальном матче прошлого сезона Лиги чемпионов не был номинирован на звание лучшего по версии УЕФА.

Лучшим голом сезона-2017/18 был признан удар экс-нападающего «Реала» Криштиану Роналду через себя в четвертьфинале Лиги чемпионов против его нынешнего клуба «Ювентуса».

Шорт-лист из 11 голов составили технические наблюдатели УЕФА. Из каждого турнира УЕФА за последний год они отобрали по одному голу. Рассматривались только голы в клубных турнирах УЕФА или в матчах сборных.

«Не понимаю, как мой гол не оказался в списке лучших! Я хочу знать, кто входит в жюри, потому что эти люди хотят быть уволенными», — сказал Бэйл в интервью Daily Mail.

При этом Бэйл не стал отвечать на вопрос, считает ли он, что его гол лучше гола Роналду. «Не я должен говорить об этом», — заявил валлийский футболист.

Второе место занял гол полузащитника «Марселя» Димитри Пайета, забитый в ворота «РБ Лейпциг» в четвертьфинале Лиги Европы. Третьей в голосовании стала испанка Ева Наварро, забившая в ворота сборной Германии в финале чемпионата Европы среди девушек не старше 17 лет.