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В «Вашингтоне» считают Самсонова главным проспектом клуба
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В «Вашингтоне» считают Самсонова главным проспектом клуба 

Спорт-Экспресс 8 часов назад
Главный тренер «Вашингтона» Тодд Рирден заявил, что считает российского проспекта клуба Илью Самсонова одним из самых перспективных игроков «Кэпиталз». По словам специалиста, он был впечатлен работой 21-летнего вратаря на турнире молодых игроков.
— Для меня он — главный проспект, который у нас есть, — цитирует Ридена журналист Том Гулитти в своем Твиттере.
Напомним, что «Вашингтон» выбрал Самсонова на драфте НХЛ-2015 под общим 22-м номером. Для россиянина предстоящий сезон будет первым в Северной Америке. Последние четыре года он выступал за магнитогорский «Металлург» в КХЛ. В прошлом сезоне провел 26 игр в регулярном чемпионате, одержав 14 побед, в среднем пропуская по 2,31 шайб за игру и имея процент отраженных бросков 92,6.
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