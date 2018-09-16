В «Вашингтоне» считают Самсонова главным проспектом клуба

Главный тренер «Вашингтона» Тодд Рирден заявил, что считает российского проспекта клуба Илью Самсонова одним из самых перспективных игроков «Кэпиталз». По словам специалиста, он был впечатлен работой 21-летнего вратаря на турнире молодых игроков.

— Для меня он — главный проспект, который у нас есть, — цитирует Ридена журналист Том Гулитти в своем Твиттере.

Напомним, что «Вашингтон» выбрал Самсонова на драфте НХЛ-2015 под общим 22-м номером. Для россиянина предстоящий сезон будет первым в Северной Америке. Последние четыре года он выступал за магнитогорский «Металлург» в КХЛ. В прошлом сезоне провел 26 игр в регулярном чемпионате, одержав 14 побед, в среднем пропуская по 2,31 шайб за игру и имея процент отраженных бросков 92,6.