В Сахалинскую область прибыл флаг международных игр «Дети Азии»

Масштабное спортивное событие состоится в Сахалинской области в феврале 2019 года — здесь в период с 8 по 17 февраля пройдут международные игры «Дети Азии». А уже сегодня в островной регион прибыл спортивный символ — флаг игр. Его привезли из Якутска.

Честь нести флаг выпала победителям прошлых игр: Леониду Спиридонову (вольная борьба, Республика Саха (Якутия), Михаилу Гюнтеру (баскетбол, Москва), Гаврилу Цыпандину (северное многоборье, Республика Саха (Якутия) и Светлане Тарнайкиной (тхэквондо, Сахалинская область). Кстати, чемпионы проведут мастер-класс для местных спортсменов. Реликвию передали во дворец спорта «Кристалл» — там она будет находиться до открытия игр.

В «Детях Азии» примут участие больше двух тысяч спортсменов из 20 стран. Они сразятся за победу в следующих дисциплинах: горные лыжи, сноуборд, биатлон, лыжные гонки, прыжки с трамплина, фигурное катание и шорт-трек.

Провести столь масштабные состязание позволило интенсивное развитие спортивной отрасли на Сахалине. В итоге для игр задействуют ледовые арены и биатлонный комплекс. По словам заместителя председателя правительства области Антона Зайцева, регион по праву заслужил право на проведение игр.

«Мы вместе с вами сделали островной регион по-настоящему спортивным, и благодаря этому заслужили право на проведение первых зимних игр. Уверен, что только вместе, сообща, мы сможем провести эти масштабные состязания на самом высоком уровне. Они дадут мощный толчок не только развитию спорта на Сахалине и Курилах, но и отрасли туризма. Я желаю, чтобы мы на весь мир заявили о Сахалинской области как о регионе, который может реализовывать самые крупные проекты», — отметил Зайцев.

Президент международного комитета «Дети Азии» Дмитрий Глушко заявил, что многие гости этих игр станут олимпийскими чемпионами.

«Все ближе тот момент, когда в Южно-Сахалинск прибудут самые талантливые молодые спортсмены из стран Азии. Они увидят, что на острове замечательная спортивная инфраструктура, прекрасная природа, но самое главное — доброжелательные люди. Через несколько лет многие из ваших гостей станут Олимпийскими чемпионами и, выступая на крупнейших соревнованиях, будут вспоминать Сахалин», — подчеркнул Глушко.

Отметим, что для многих юных спортсменов «Дети Азии» стали трамплином к олимпийским медалям. Первые игры состоялись в Якутске в 1996 году и на протяжении 20 лет проводились раз в четыре года только по летним видам спорта. А в 2016 году организационный комитет «Детей Азии» принял решение провести первые зимние состязания в Южно-Сахалинске.

Фото — правительство Сахалинской области