«Большая игра»: заключительная речь тренера 

С 27 августа на телеканале СТС выходит комедийный спортивный сериал «Большая игра». Предлагаем посмотреть отрывок из сериала.
По сюжету в 2017 году после череды неудач сборной России по футболу огромное количество просмотров в Интернете набирает видеоролик военного Дмитрия Попова, критикующего подготовку российских футболистов. В Сети создаётся и активно подписывается петиция о том, чтобы назначить Попова главным тренером сборной, что в итоге и происходит. Попов начинает готовить российских футболистов к чемпионату мира-2018. По своей концепции сериал несёт в себе сатирический оттенок, высмеивая реальные факты, события и проблемы российского футбола. Создатели сериала — Давид Кочаров и Саша Абдуллаев.