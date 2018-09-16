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«Большая игра»: заключительная речь тренера
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«Большая игра»: заключительная речь тренера 

Чемпионат.com 7 часов назад
С 27 августа на телеканале СТС выходит комедийный спортивный сериал «Большая игра». Предлагаем посмотреть отрывок из сериала.
По сюжету в 2017 году после череды неудач сборной России по футболу огромное количество просмотров в Интернете набирает видеоролик военного Дмитрия Попова, критикующего подготовку российских футболистов. В Сети создаётся и активно подписывается петиция о том, чтобы назначить Попова главным тренером сборной, что в итоге и происходит. Попов начинает готовить российских футболистов к чемпионату мира-2018. По своей концепции сериал несёт в себе сатирический оттенок, высмеивая реальные факты, события и проблемы российского футбола. Создатели сериала — Давид Кочаров и Саша Абдуллаев.
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