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Серебряный призер ЧЕ в прыжках с шестом Моргунов не будет пропускать зимний сезон
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Серебряный призер ЧЕ в прыжках с шестом Моргунов не будет пропускать зимний сезон 

ТАСС + ещё 2 7 часов назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Серебряный призер чемпионата Европы 2018 года в прыжках с шестом Тимур Моргунов не будет пропускать зимний сезон. Как сообщил ТАСС личный тренер спортсмена Александр Шалонников, его подопечному, напротив, следует увеличить число стартов в следующем году.
21-летний россиянин выиграл серебро берлинского ЧЕ-2018 с личным рекордом (шесть метров). В конце августа Моргунов стал победителем финала «Бриллиантовой лиги». Соревнования в австрийском Линце, которые состоялись 12 сентября, стали для российского прыгуна последними в этом сезоне. Моргунов победил в Австрии с результатом 5,82 метра.
"Сейчас Тимур отправится на заслуженный отдых, а потом займется лечением. Любому спортсмену в межсезонье приходится залечивать свои болячки. Он поедет в Москву и будет заниматься лечебной реабилитацией", — заметил Шалонников.
"Зимний сезон Моргунову пропускать смысла нет, — считает тренер. — Если его опять допустят до международных стартов, то зачем от чего-то отказываться. Он же профессиональный спортсмен, который должен соревноваться и зимой, и летом".
Шалонников не считает, что его подопечный в этом сезоне очень часто принимал участие в соревнованиях. «Ведущие иностранные спортсмены (Рене Лавиленьи или Петр Лисек, к примеру) набирают в год по 30-40 стартов. У Тимура их было куда меньше. Наоборот, надо думать об увеличении количества соревнований», — сказал собеседник агентства.
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