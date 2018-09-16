Серебряный призер ЧЕ в прыжках с шестом Моргунов не будет пропускать зимний сезон

МОСКВА, 16 сентября. / ТАСС /. Серебряный призер чемпионата Европы 2018 года в прыжках с шестом Тимур Моргунов не будет пропускать зимний сезон. Как сообщил ТАСС личный тренер спортсмена Александр Шалонников, его подопечному, напротив, следует увеличить число стартов в следующем году.

21-летний россиянин выиграл серебро берлинского ЧЕ-2018 с личным рекордом (шесть метров). В конце августа Моргунов стал победителем финала «Бриллиантовой лиги». Соревнования в австрийском Линце, которые состоялись 12 сентября, стали для российского прыгуна последними в этом сезоне. Моргунов победил в Австрии с результатом 5,82 метра.

"Сейчас Тимур отправится на заслуженный отдых, а потом займется лечением. Любому спортсмену в межсезонье приходится залечивать свои болячки. Он поедет в Москву и будет заниматься лечебной реабилитацией", — заметил Шалонников.

"Зимний сезон Моргунову пропускать смысла нет, — считает тренер. — Если его опять допустят до международных стартов, то зачем от чего-то отказываться. Он же профессиональный спортсмен, который должен соревноваться и зимой, и летом".