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Бомбический гол финна, который год назад не нашел работу в России. Он сделал из соперников клоунов
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Бомбический гол финна, который год назад не нашел работу в России. Он сделал из соперников клоунов 

SPORT24.ru 7 часов назад
Фото: SPORT24.ru
Финский форвард Сакари Салминен отыграл в Континентальной хоккейной лиге три с небольшим сезона. Первый заход получился удачным — нападающий приехал в «Торпедо», отыграл в Нижнем Новгороде два года, набросав 36 шайб и выбив под сотню очков. После этого Салминен попробовал себя в Швейцарии и Швеции и решил вернуться в КХЛ. Сакари подписал контракт с «Йокеритом», но стать звездой финского клуба не смог — всего 6 голов в 56 матчах.
Дальше было московское «Динамо», за которое хоккеист отбегал всего 18 игр — стороны прекратили сотрудничество по обоюдному согласию. Больше работы в КХЛ Салминен не нашел и вернулся в финский чемпионат, где уже второй сезон выступает за родной «Эссят».
Новый сезон форвард начал мощно — три гола в двух матчах. Особенно крутым получился вот этот гол в ворота «Лукко» — Салминен просто подхватил шайбу в своей зоне, проехал через всю площадку, «раздел» защитника и положил шайбу под перекладину. Не самый обычный способ реализации большинства.
В этой же игре Сакари забросил еще одну красивую шайбу — аккуратно подставил клюшку под передачу партнера.
Хоккейную красоту Салминен периодически создавал и в КХЛ. Как вам такой номер в падении?
А вот эта хоккейная «стеночка»?
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