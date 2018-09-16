Бомбический гол финна, который год назад не нашел работу в России. Он сделал из соперников клоунов

Финский форвард Сакари Салминен отыграл в Континентальной хоккейной лиге три с небольшим сезона. Первый заход получился удачным — нападающий приехал в «Торпедо», отыграл в Нижнем Новгороде два года, набросав 36 шайб и выбив под сотню очков. После этого Салминен попробовал себя в Швейцарии и Швеции и решил вернуться в КХЛ. Сакари подписал контракт с «Йокеритом», но стать звездой финского клуба не смог — всего 6 голов в 56 матчах.

Дальше было московское «Динамо», за которое хоккеист отбегал всего 18 игр — стороны прекратили сотрудничество по обоюдному согласию. Больше работы в КХЛ Салминен не нашел и вернулся в финский чемпионат, где уже второй сезон выступает за родной «Эссят».

Новый сезон форвард начал мощно — три гола в двух матчах. Особенно крутым получился вот этот гол в ворота «Лукко» — Салминен просто подхватил шайбу в своей зоне, проехал через всю площадку, «раздел» защитника и положил шайбу под перекладину. Не самый обычный способ реализации большинства.

В этой же игре Сакари забросил еще одну красивую шайбу — аккуратно подставил клюшку под передачу партнера.

Хоккейную красоту Салминен периодически создавал и в КХЛ. Как вам такой номер в падении?

А вот эта хоккейная «стеночка»?

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