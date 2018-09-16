Хоккеисты «Ижстали» проиграли «Торпедо» из Усть-Каменогорска

Ижевск. Удмуртия. Хоккейная команда «Ижсталь» уступила команде «Торпедо» из Усть-Каменогорска в субботу, 15 сентября. Как сообщается в группе ижевской команды «ВКонтакте», казахские хоккеисты выиграли со счётом 4:1.

Как отметил главный тренер ХК «Ижсталь» Игорь Кропотин, ижевская команда провалила первый период, в том числе в движении.

«Нас наказали за ошибки. Поэтому 0:3, затем попытались перестроить игру команды во втором периоде, но пропустили быстрый четвертый гол, который нас немного осадил. Поговорили серьёзно с командой, и она в третьем периоде забегала, заиграла. Стали бросать, появилась нацеленность на ворота и соответственно моменты. Если бы играли три периода, то результат был бы другой. К сожалению, лишь в одном периоде сыграли как требовалось», — сказал Кропотин.

Главный тренер казахской команды Мисхат Фахрутдинов отметил, что два периода его подопечные играли правильно и по плану.

«И после второго периода успокоились, хотя я предупреждал, что начало каждого периода очень важно. Вышли вальяжно на третий период, пока не пришлось повысить голос и немного приструнить игроков. Сложно возвращаться на лед, когда ты мысленно в другом месте. Ребята должны понимать, что матч длится шестьдесят минут», — сообщил Фахрутдинов.