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Борец Муслим Садулаев выиграл международный турнир на призы Александра Медведя
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Борец Муслим Садулаев выиграл международный турнир на призы Александра Медведя 

Mirmol.ru 6 часов назад
Фото: Mirmol.ru
Борец Муслим Садулаев выиграл международный турнир на призы Александра МедведяДагестанский борец вольного стиля Муслим Садулаев стал победителем международного турнира на призы трехкратного олимпийского чемпиона Александра Медведя.
Турнир проходит в эти дни в Минске. Золотую медаль соревнований воспитанник дагестанской школы борьбы завоевал в самой легкой весовой категории до 58 кг.
В решающей схватке Муслим Садулаев был сильнее хозяина ковра Владислава Андреева.
Отметим, что в этом же весе бронзовой медалью довольствовался еще один дагестанский вольник Хасанхусейн Бадрудинов.
Фото: wrestdag.ru
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