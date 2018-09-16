Борец Муслим Садулаев выиграл международный турнир на призы Александра Медведя 

Борец Муслим Садулаев выиграл международный турнир на призы Александра МедведяДагестанский борец вольного стиля Муслим Садулаев стал победителем международного турнира на призы трехкратного олимпийского чемпиона Александра Медведя.
Турнир проходит в эти дни в Минске. Золотую медаль соревнований воспитанник дагестанской школы борьбы завоевал в самой легкой весовой категории до 58 кг.
В решающей схватке Муслим Садулаев был сильнее хозяина ковра Владислава Андреева.
Отметим, что в этом же весе бронзовой медалью довольствовался еще один дагестанский вольник Хасанхусейн Бадрудинов.
Фото: wrestdag.ru