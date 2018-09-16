Гончаренко помог Влашичу сыграть лучший матч в России. Итоги субботы в РПЛ

В ОТСУСТВИИ БИСТРОВИЧА И ЭРНАНДЕСА ГЛАВНУЮ РОЛЬ У ЦСКА СЫГРАЛ ВЛАШИЧ

Главными действующими лицами ЦСКА в организационной части атаки на старте сезона были Кристиян Бистрович и Абель Эрнандес . Хорват демонстрировал быструю сообразительность в опорной зоне и оперативное продвижение мяча, а уругваец давал грамотные открывания между линиями с последующим продолжением в виде грамотного паса или коварного для вратаря удара.

В ЦСКА катастрофа! Клуб громит «Уфу», но теряет двух игроков основы перед ЛЧ Балканец пропускал гостевой матч с «Уфой» из-за травмы, а южноамериканец получил ее уже в самом начале встречи. Для команды, которая летом потеряла 8 игроков основного состава, ситуация усложнилась до предела.

Но даже в их отсутствии армейцы разобрались с уфимцами. Главным действующим лицом стал Никола Влашич , арендованный у «Эвертона». На его счету голевая передача, предрезультативный пас и разгон еще одной атаки, завершившейся взятием ворот. Мощно для 20-летнего легионера!

Закончив карьеру, великий Андреа Пирло сказал: «В моем футболе больше геометрии, чем тактики. Обычно центральный полузащитник видит атакующего игрока, а я концентрируюсь на свободном пространстве, куда хочу провести мяч. Я регулярно вижу это пространство, оно для меня как калитка, которая всегда открыта».

Влашичу до Пирло очень далеко и высока вероятность, что его высот он никогда не достигнет и не приблизится к ним. Но в матче с «Уфой» хорват показал умения Пирлиньо, как любит называть себя сам итальянец, — балканец рвал пространство. Это была не открытая калитка — ворота для дальнобойщиков, распахнутые настежь.

Пирло играл в опорной зоне и вскрывал пространство передачами. Влашич действует выше и ломает свободные зоны не только пасами, но и получением в них мяча после грамотных открываний, после чего и фантазирует передачи.

В первой голевой атаке Влашич отдал мяч Фернадесу и тут же рванул в свободную зону между двумя защитниками. Салатич, от которого легионер ускорялся, решил за хорватом не бежать — данная ошибка свойственна центральным полузащитникам «Уфы», не только Салатичу, но и Ванеку, и Пауревичу. После этой комбинации ЦСКА уфимцы запаниковали, позволив гостям открыть счет.

При второй результативной комбинации Влашич получил мяч в центре поля на свободном участке, а в финальной стадии, дойдя до штрафной, мягко закинул снаряд Тимуру Жамалетдинову

Третью голевую атаку Влашич раскрутил, подобрав мяч у своей штрафной и протащив его 20 метров, по пути миновав Тилля и Салатича. В финальной стадии хорват отпасовал Жамалетдинову.

Такого матча у Влашича в России еще не было. Что ценно, он проявил себя тогда, когда наиболее требовалось — продемонстрировал лидерские качества. Их можно показывать и в 20 лет — его история шепчет.

Футбол ежедневно доказывает, что возможности футболиста раскрывает команда. Или, наоборот, не позволяет им реализоваться. Шоу Влашича — пример из положительной серии.

Виктор Гончаренко под «Уфу» сменил игровую схему — армейцы оборонялись по модулю 5-2-2-1, а не 5-3-2, что им свойственно. Так было даже до травмы Абеля Эрнандеса — он играл на острие, а под ним располагались Федор Чалов и Влашич. Очевидно, схема была продиктована планом на игру.

Вот так армейцы оборонялись:

А нужно им было такое построение затем, чтобы в контратаки вылетали сразу три игрока:

Здесь важно отметить два момента в организации игры «Уфы». Во-первых, команда Сергея Томарова большинство атак развивает через фланговые зоны. Поэтому выдвигая одного игрока выше из центра поля, ЦСКА сильно не рисковал. Во-вторых, при потере мяча у коллектива из столицы Башкортостана образуются большие свободные зоны в центре поля — тенденциозная вещь. Так было и в матчах Лиги Европы, и в играх чемпионата России. Подобное приключилось и с красно-синими, которые были готовы пользоваться пустотами.

Виктор Гончаренко известен умением выжимать максимум из минимума. Подобный финт был бы невозможен, не умей специалист пользоваться деталями в игре соперника. Игра ЦСКА с «Уфой» в миллионный раз показала его тактическую подкованность.

ЦСКА ПРИОБРЕЛ ИГРОКОВ, КОТОРЫЕ МОГУТ РАСКРЫТЬ ПОТЕНЦИАЛ ЧАЛОВА И ЖАМАЛЕТДИНОВА

Без плана Гончаренко Влашич не смог бы себя проявить так ярко. Тренерская идея благоволила раскрытию его таланта. Ровно так же, как и наличие скоростных партнеров рядом. Действуй рядом с хорватом условный Ласина Траоре — и могло ничего не выйти. Но вышедшие на поле игроки отлично дополняли друг друга. Отсюда и дубль Жамалетдинова.

Здесь нужно небольшое отступление. Летом сборная Аргентины во главе с Лео Месси провалилась на ЧМ-2018. Вину взял на себя наставник Хорхе Сампаоли : «Игра команды задевает сильные стороны Месси — не способствует раскрытию его потенциала. Я в ответе за недостаток химии — не смог подобрать нужные игровые сочетания. Беру вину на себя».

Но стоит ли Сампаоли так винить себя? Месси что, в первый раз в сборной Аргентины не играет так ярко, как в клубе? Несколько лет назад Рикельме поделился интересной мыслью: «Месси может 90 минут простоять у чужих ворот в „Барселоне“ — всю работу по доставке мяча проделает Иньеста. Лео может находиться без мяча 10-15 минут, но в итоге все равно получит его в отличной позиции. В Аргентине этого нет».

Даже сам Месси все понимает. Вот что он сказал несколько недель назад в интервью Catalunya Radio, когда журналист выразил мнение, что в игре «Барсы» стало меньше контроля мяча: «Мы слишком привыкли к тройке Хави — Иньеста — Бускетс и контролю мяча». Лео признает, что эти ребята определяли стиль, который помог ему выиграть несколько «Золотых мячей».

Правильный стиль игры и окружение — то, что раскрывает потенциал футболиста. ЦСКА и Аргентина — два примера с противоположных полюсов.

Армейцы знают о важности окружения и стиля. Имея быстрых Жамалетдинова и Чалова впереди, летом они взяли сообразительных и владеющих пасом Эрнандеса и Влашича. А еще зимой Кристияна Бистровича. С этими ребятами у скоростных русских форвардов хорошие шансы раскрыться.

«АРСЕНАЛ» ПРЕУСПЕЛ В БЫСТРЫХ АТАКАХ, КЛЮЧЕВАЯ ФИГУРА — ЛУКА ДЖОРДЖЕВИЧ

Все четыре мяча в ворота «Крыльев Советов» туляки забили в быстрых атаках. Даже тот, что Ткачев отправил в ворота дальним ударом — эпизоду предшествовал обрез Антона.

Главной фигурой в атаке у команды Олега Кононова стал нападающий Лука Джорджевич. Да, Сергей Ткачев забил дважды, но через черногорца прошли три голевые атаки, одну из которых он сам завершил.

Как только «Арсенал» завладевал мячом, Лука ускорялся в свободные зоны. У него было два основных варианта: в сторону бровки, за спины защитникам. А партнеры его оперативно искали — бросали взгляд в его сторону и совершали доставку мяча. Количество передач на Джорджевича и их оперативность позволяют заявить, что «пушкари» планировали моментальный выход в атаку через форварда.

Первый гол «Арсенал» забил после рывка Джорджевича в сторону правой бровки и прострела нападающего в штрафную. Пас нападающему сделал Игорь Горбатенко , которому мяч оперативно вбросил вратарь Артур Нигматуллин — не филонил никто.

По геометрии атаки четвертый гол вышел похожим на первый — вновь Джорджевич соверши рывок в сторону правой бровки. Своевременную передачу выполнил Георгий Костадинов. Авторы передачи менялись, а стиль и рывки форварда оставались неизменны.

Свой гол Лука забил, рванув за спину защитникам по центру под пас Горбатенко.

Ускорения за спину защитникам Лука совершал не только под короткие, но и под длинные передачи.

Рывки за спину имели место быть, так как Джорджевич превосходит в скорости и Бурлака, и Самарджича — центральных защитников «Крыльев Советов».

Открывания нападающего в сторону фланга в матче с «Крыльями Советов» перспективны, так как у самарцев высоко в атаку поднимаются крайние защитники — встречать нападающего выходит центральный защитник.

Решив сыграть в скоростной футбол, Кононов одержал очень красивую победу.

БАШКИРОВ И АНТОН — ОГНЕОПАСНОЕ СОЧЕТАНИЕ В ЦЕНТРЕ ПОЛЯ

«Крылья Советов» провалили матч. В больше степени в плане организации. Именно к ней возникают вопросы, когда команда теряется при смене владения мячом. Но есть и индивидуальные моменты, которые нельзя не отметить.

Самарцы оборонялись по схеме 4-4-2. В центре поля действовали Евгений Башкиров и Антон. Эти футболисты слабо играют без мяча.

Когда Ткачев забивал дальним ударом, он отклеился Антона. Легионер за ним не пошел, рассчитывая, что Башкиров перекроет линию передачи, хотя рядом с легионером больше никого не было. А россиянин стал прессинговать Берхамова и пас допустил.

Похожая ситуация возникла в первом тайме — в зоне Башкирова оказались Горбатенко и Ткачев. Россиянин пошел за Сергеем, и Антон допустил пас на Игоря.

До перерыва была ситуация, когда Горбатенко без мяча ускорился к штрафной и пробил после передачи с фланга. Находившийся изначально рядом с ним Башкиров просто встал.

Ни Башкиров, ни Антон не является чистыми разрушителями. Это одна из причин, почему в центре поля «Крыльев Советов» ненастье.

Антон вообще матч против «Арсенала» провалил. Он совершил сразу два обреза, после которых соперник забивал. Если в следующем матче его не окажется в стартовом составе, удивляться не стоит.

КОСТЮКОВ ПОТЕРЯЛСЯ В ТАКТИЧЕСКОМ ПЛАНЕ «ЕНИСЕЯ»

«Енисей» в матче с «Рубином» много атаковал флангами. И Дмитрий Аленичев даже подобрал соответствующую схему — 4-2-3-1. Для розыгрыша мяча на бровки к крайним защитникам и полузащитникам отходил Александр Зотов , игравший под форвардом. В такой игре потерялся игравший на острие Михаил Костюков — уже в перерыве он был заменен.

До Костюкова почти не доходил мяч. Вместо него в перерыве на поле вышел габаритный Обрадович. Но проявить себя не сумел.

Пока за «Енисей» в нынешнем сезоне забивал только Костюков — два гола. Но вопросов к Аленичеву по его замене нет — играя по схеме 5-3-2, «Рубин» надежно перекрывает центр поля. Костюкову было трудно показать свое лучшее качества — выход на свободное пространство.

Кадры: «Матч Премьер».