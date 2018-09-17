Международный конкурс теноров Фонда Елены Образцовой «Хосе Каррерас Гран-При» завершился

Специальный приз — «Лучший концертмейстер конкурса» присужден концертмейстеру «Геликон-оперы» Елене Сосульниковой и Дмитрию Мячину

Специальная премия — «За лучшее исполнение испанской песни» присуждена Сергею Писареву

Специальная премия — «За лучшее исполнение арии из оперы Дж. Верди», учрежденная Фондом Елены Образцовой, присуждена Михаилу Пирогову

Специальный приз — участие в концерте цикла «Золотые голоса конкурсов Елены Образцовой», учрежденный Фондом Елены Образцовой, присужден Сергею Писареву.

Специальная Премия имени Зураба Соткилавы присуждена Евгению Либерману.

Специальный приз — участие в спектакле Московского музыкального театра «Геликон-Опера» под руководством Дмитрия Бертмана присужден Шоте Чибирову и Михаилу Пирогову.

Специальный приз — участие в спектакле Московского театра «Новая Опера» присужден Андрею Данилову

Специальный приз Дмитрия Корчака и Дмитрия Бертмана — участие в Гала-концерте победителей «Хосе Каррерас Гран-При» в «Геликон-опере» присужден всем участникам третьего тура.

Специальный приз — участие в концерте Большого симфонического оркестра имени П. И. Чайковского в сезоне 2018/2019, учрежденный Государственным академическим Большим симфоническим оркестром имени П. И. Чайковского (художественный руководитель и главный дирижер — Народный артист СССР Владимир Федосеев ), присужден Шоте Чибирову.

Специальный приз — сольный концерт в Музее-усадьбе С. В. Рахманинова «Ивановка» присужден Сергею Писареву.

Специальный приз — сольный концерт в Архиерейских палатах Суздальского Кремля, присужден Константину Захарову

Специальная премия — «За лучшее исполнение арии из репертуара Хосе Каррераса» присуждена Михаилу Пирогову.

Лауреаты

Дипломом и званием лауреата III премии Международного конкурса теноров Фонда Елены Образцовой «Хосе Каррерас Гран-При» награжден Роман Арндт

Дипломом и званием лауреата II премии Международного конкурса теноров Фонда Елены Образцовой «Хосе Каррерас Гран-При» награжден Евгений Либерман.

Дипломом и званием лауреата I премии Международного конкурса теноров Фонда Елены Образцовой «Хосе Каррерас Гран-При» награжден Шота Чибиров.

Гран-при Международного конкурса теноров Фонда Елены Образцовой «Хосе Каррерас Гран-При» выиграл Андрей Данилов.

По итогам голосования в зале Приз зрительских симпатий получил Шота Чибиров, а по итогам интернет-голосования — Константин Захаров.