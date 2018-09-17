Международный конкурс теноров Фонда Елены Образцовой «Хосе Каррерас Гран-При» завершился 

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. 14 сентября 2018 года в театре «Геликон-опера» завершился Международный конкурс теноров Фонда Елены Образцовой "Хосе Каррерас Гран-При" (6+). По итогам третьего тура жюри, в состав которого вошли президент конкурса Хосе Каррерас, мировые оперные звезды Марина Мещерякова, Дмитрий Корчак, Паата Бурчуладзе, профессор Россиниевской академии им. Альберто Дзедды Лоренцо Бавай, художественный руководитель театра «Геликон-опера» Дмитрий Бертман, объявило лауреатов и обладателей специальных призов.
Специальный приз — «Лучший концертмейстер конкурса» присужден концертмейстеру «Геликон-оперы» Елене Сосульниковой и Дмитрию Мячину.
Специальная премия — «За лучшее исполнение испанской песни» присуждена Сергею Писареву.
Специальная премия — «За лучшее исполнение арии из оперы Дж. Верди», учрежденная Фондом Елены Образцовой, присуждена Михаилу Пирогову.
Специальный приз — участие в концерте цикла «Золотые голоса конкурсов Елены Образцовой», учрежденный Фондом Елены Образцовой, присужден Сергею Писареву.
Специальная Премия имени Зураба Соткилавы присуждена Евгению Либерману.
Специальный приз — участие в спектакле Московского музыкального театра «Геликон-Опера» под руководством Дмитрия Бертмана присужден Шоте Чибирову и Михаилу Пирогову.
Специальный приз — участие в спектакле Московского театра «Новая Опера» присужден Андрею Данилову.
Специальный приз Дмитрия Корчака и Дмитрия Бертмана — участие в Гала-концерте победителей «Хосе Каррерас Гран-При» в «Геликон-опере» присужден всем участникам третьего тура.
Специальный приз — участие в концерте Большого симфонического оркестра имени П. И. Чайковского в сезоне 2018/2019, учрежденный Государственным академическим Большим симфоническим оркестром имени П. И. Чайковского (художественный руководитель и главный дирижер — Народный артист СССР Владимир Федосеев), присужден Шоте Чибирову.
Специальный приз — сольный концерт в Музее-усадьбе С. В. Рахманинова «Ивановка» присужден Сергею Писареву.
Специальный приз — сольный концерт в Архиерейских палатах Суздальского Кремля, присужден Константину Захарову.
Специальный приз от «Галереи образов» — фотосессия, присужден Александру Федорову.
Специальная премия — «За лучшее исполнение арии из репертуара Хосе Каррераса» присуждена Михаилу Пирогову.
Лауреаты
Дипломом и званием лауреата III премии Международного конкурса теноров Фонда Елены Образцовой «Хосе Каррерас Гран-При» награжден Роман Арндт.
Дипломом и званием лауреата II премии Международного конкурса теноров Фонда Елены Образцовой «Хосе Каррерас Гран-При» награжден Евгений Либерман.
Дипломом и званием лауреата I премии Международного конкурса теноров Фонда Елены Образцовой «Хосе Каррерас Гран-При» награжден Шота Чибиров.
Гран-при Международного конкурса теноров Фонда Елены Образцовой «Хосе Каррерас Гран-При» выиграл Андрей Данилов.
По итогам голосования в зале Приз зрительских симпатий получил Шота Чибиров, а по итогам интернет-голосования — Константин Захаров.