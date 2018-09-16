Чемпионат Вооруженных Сил РФ по легкоатлетическому кроссу в Самаре завершился победой команды ЗВО

Участники соревнований 61 военнослужащий в составе 8 сборных команд, представляющие военные округа, рода войск и виды Вооруженных сил, а также Военный институт физической культуры (ВИФК).

Победой команды Западного военного округа завершился чемпионат Вооруженных Сил РФ по легкоатлетическому кроссу. Чемпионат прошел на базе учебно-спортивного центра «Чайка» в поселке Управленческий.

Участники соревнований 61 военнослужащий в составе 8 сборных команд, представляющие военные округа, рода войск и виды Вооруженных сил, а также Военный институт физической культуры (ВИФК).

Военнослужащие посоревновались в эстафете 4х1000 метров и кроссе на 3, 5 и 8 км. В общем зачете первое место заняла сборная команда Западного военного округа, второе — команда Восточного военного округа и третье место — команда курсантов ВИФК из Санкт-Петербурга.

Как рассказал судья всероссийской категории Сергей Лемехов , первые тройки призеров чемпионата Вооруженных сил во всех дисциплинах гарантировано получают путевки для участия в чемпионате мира по кроссу среди военнослужащих CISM, который пройдет в Анголе в ноябре 2018 года.

На торжественном закрытии победителям чемпионата Вооруженных сил по легкоатлетическому кроссу были вручены 6 кубков и медали разного достоинства.