«Рома» принимает «Кьево» в 4-м туре чемпионата Италии.
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Протокол игры
Кьево
Ольсен Робин • Коларов Александар • Жуан Жезус • Манолас Костас • Флоренци Алессандро • Пеллегрини Лоренцо • Н'Зонзи Стивен • Кристанте Бриан • Эль-Шаарави Стефан • Джеко Эдин • Юндер Дженгиз
Запасные: Фасио Федерико • Де Росси Даниэле • Daniel • Маркано Иван • Сантон Давиде • Миранте Антонио • Перотти Диего • Кардсдорп Рик • Шик Патрик • Клюйверт Джастин • Пеллегрини Лука • Дзаньоло Николо
Соррентино Стефано • Томович Ненад • Россеттини Лука • Бани Маттиа • Барба Федерико • Ригони Никола • Радованович Иван • Оби Джоэл • Бирса Вальтер • Джаккерини Эммануэле • Степински Мариуш
Запасные: Хетемай Перпарим • Меджорини Риккардо • Секулин Андреа • Пеллиссье Серхио • Пуччарелли Мануэль • Ярошински Павел • Танасиевич Страхния • Депаоли Фабио • Шемпер Адриан • Кийине Софиан • Лерис Мехди
16 сентября. Стадион «Олимпийский (Рим)» (Рим).
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