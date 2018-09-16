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«Рома» — «Кьево»: прямая трансляция, составы, онлайн — 0:0
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«Рома» — «Кьево»: прямая трансляция, составы, онлайн — 0:0 

Евро-футбол.Ру + ещё 1 4 часа назад
Фото: Евро-футбол.Ру
«Рома» принимает «Кьево» в 4-м туре чемпионата Италии.
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Протокол игры
Кьево
Ольсен Робин • Коларов Александар • Жуан Жезус • Манолас Костас • Флоренци АлессандроПеллегрини Лоренцо • Н'Зонзи Стивен • Кристанте Бриан • Эль-Шаарави Стефан • Джеко Эдин • Юндер Дженгиз
Запасные: Фасио Федерико • Де Росси Даниэле • Daniel • Маркано Иван • Сантон Давиде • Миранте Антонио • Перотти ДиегоКардсдорп Рик • Шик Патрик • Клюйверт Джастин • Пеллегрини Лука • Дзаньоло Николо
Соррентино Стефано • Томович Ненад • Россеттини Лука • Бани Маттиа • Барба Федерико • Ригони НиколаРадованович Иван • Оби Джоэл • Бирса Вальтер • Джаккерини Эммануэле • Степински Мариуш
Запасные: Хетемай Перпарим • Меджорини Риккардо • Секулин Андреа • Пеллиссье Серхио • Пуччарелли МануэльЯрошински Павел • Танасиевич Страхния • Депаоли ФабиоШемпер Адриан • Кийине Софиан • Лерис Мехди
16 сентября. Стадион «Олимпийский (Рим)» (Рим).
Текстовая трансляция Обновление через: 60 Обновить
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