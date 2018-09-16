Мола в третий раз кряду стал чемпионом мира по триатлону 

Француз Венсан Луи победил в гранд-финале Мировой серии по триатлону в Голд-Коасте (Австралия). Второе место занял испанец Марио Мола, который стал лучшим в общем зачёте соревнований и в третий раз кряду завоевал звание чемпиона мира по триатлону. Лучшим из россиян в итоговой классификации стал Дмитрий Полянский, замкнувший топ-50.
Триатлон. Мировая серия. Гранд-финал. Голд-Коаст, Австралия Мужчины 1. Венсан Луи (Франция) — 1:44.34. 2. Марио Мола (Испания) — 1:44.48. 3. Ричард Мюррей (ЮАР) — 1:44.56… 24. Дмитрий Полянский (Россия) — 1:47.21… 31. Игорь Полянский (Россия) — 1:48.31. Мировая серия. Итоговое положение 1. Марио Мола (Испания) — 6081. 2. Венсан Луи (Франция) — 5060. 3. Якоб Бёртвистль (Австралия) — 4884… 50. Дмитрий Полянский (Россия) — 435… 56. Игорь Полянский (Россия) — 353… 81. Илья Прасолов (Россия) — 44.