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Глава Минстроя сообщил о просадке основания территории у «Самара Арены»
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Глава Минстроя сообщил о просадке основания территории у «Самара Арены» 

63.ru + ещё 1 5 часов назад
Фото: 63.ru
Территорию у стадиона всё еще дорабатывают
Врио министра строительства Самарской области Александр Баландин объяснил, зачем около стадиона «Самара Арена» проводят исследования грунтовых вод.
— Специалисты ведут метрологические исследования по уровню грунтовых вод и просадке оснований для принятия дальнейших решений, — сообщил врио министра.
Тревогу забили местные жители. Они рассказали о небольших провалах около стадиона.
От воды уже пострадал стадион «Волгоград Арена». Во время сильного ливня в июле около спортивного объекта смыло склон. Что происходило во время разгула стихии на стадионе, смотрите в репортаже наших коллег из V1.ru.
Также горожане обратили внимание властей на оперативное устранение недоделок. Среди них дорожка из тактильной плитки, которая ведет в никуда, а также закатанные в асфальт крышки колодцев.
Дорожка резко обрывается
Около стадиона уже имеются «заплатки»
«Самара Арену» строили для проведения матчей чемпионата мира по футболу. Всего на стадионе провели 6 игр. Посмотрите обзор 63.ru лучших фото и моментов мундиаля.
В собственность области стадион перейдет в 2019 году. Затраты на его содержание оценивают в 500 миллионов рублей в год.
Уже сейчас на «Самара Арене» проводит домашние матчи футбольная команда «Крылья Советов». В будущем там планируют разместить фитнес-центр, танцевальные школы, центр спортивной медицины и паралимпийского спорта, гостиницу для спортсменов и каток.
Также на «Самара Арене» хотят проводить концерты. Но предварительно нужно будет купить специальное защитное покрытие для поля.
Около стадиона хотят сделать парк развлечений, как в Диснейленде. Начнут с обустройства железной дороги для детей.
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