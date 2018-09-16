Глава Минстроя сообщил о просадке основания территории у «Самара Арены»

Территорию у стадиона всё еще дорабатывают

Врио министра строительства Самарской области Александр Баландин объяснил, зачем около стадиона «Самара Арена» проводят исследования грунтовых вод.

— Специалисты ведут метрологические исследования по уровню грунтовых вод и просадке оснований для принятия дальнейших решений, — сообщил врио министра.

Тревогу забили местные жители. Они рассказали о небольших провалах около стадиона.

От воды уже пострадал стадион «Волгоград Арена». Во время сильного ливня в июле около спортивного объекта смыло склон. Что происходило во время разгула стихии на стадионе, смотрите в репортаже наших коллег из V1.ru

Также горожане обратили внимание властей на оперативное устранение недоделок. Среди них дорожка из тактильной плитки, которая ведет в никуда, а также закатанные в асфальт крышки колодцев.

Дорожка резко обрывается

Около стадиона уже имеются «заплатки»

«Самара Арену» строили для проведения матчей чемпионата мира по футболу. Всего на стадионе провели 6 игр. Посмотрите обзор 63.ru лучших фото и моментов мундиаля.

В собственность области стадион перейдет в 2019 году. Затраты на его содержание оценивают в 500 миллионов рублей в год.

Уже сейчас на «Самара Арене» проводит домашние матчи футбольная команда «Крылья Советов». В будущем там планируют разместить фитнес-центр, танцевальные школы, центр спортивной медицины и паралимпийского спорта, гостиницу для спортсменов и каток.

Также на «Самара Арене» хотят проводить концерты. Но предварительно нужно будет купить специальное защитное покрытие для поля.

Около стадиона хотят сделать парк развлечений, как в Диснейленде. Начнут с обустройства железной дороги для детей.