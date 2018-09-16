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Спортсмены из 20 стран пробежали международный марафон в Астане
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Спортсмены из 20 стран пробежали международный марафон в Астане 

Мир24 3 часа назад
За поединком Геннадия Головкина и Сауля Альвареса в прямом эфире наблюдали и около пяти тысяч марафонцев в Астане. Для этого в столице Казахстана установили LED-экран. Спортсменам из 20 стран предстояло преодолеть две дистанции: на 10 и 42 километра. На старт вышел и шеф-редактор телеканала «Мир» Алексей Раевский. О том, насколько сложной была трасса, расскажет корреспондент Назар Ахмаров.
Перед длительным забегом обязательная разминка. Мышцы и суставы должны быть готовы к большой нагрузке. Для Алексея Раевского это десятый, юбилейный марафон.
«Приятно, что попал на Астану. Красивый, чудесный город. Так что настроение — отличное», — сказал марафонец Алексей Раевский.
Среди основных соперников — бегуны из Кении и Эфиопии. Африканцы — признанные стайеры. Поэтому никого не удивило, что два забега на 10 и 42 километра выиграли именно они.
«Я рассчитывал выиграть. Африканцы были сильнее здесь. Очень хорошая трасса. Мне очень понравилось. На таких трассах 10 километров я еще не бегал», — отметил марафонец Сандрак Кимутай Коеч.
Конкурировали с чернокожими спортсменами спортсмены из Казахстана. Алексей Гусаров накануне выиграл полумарафон в Уральске, а в Астане взял бронзу на 10 километровой дистанции.
«Верил в то, что смогу. Старался, терпел. Проявил волевые качества. Было нелегко. Но я справился с этим», — поделился марафонец Алексей Гусаров.
Третье место на марафонской дистанции занял еще один казахстанец — Амир Байтуканов. Наш коллега Алексей Раевский также в числе лучших. На дистанцию 42 километра он преодолел за три с половиной часа. По традиции, во время бега он снимал видео и брал интервью.
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