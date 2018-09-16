Карасёв получил положительную оценку за работу на матче «Арсенал» — «Крылья»

Как стало известно «Чемпионату», главный арбитр матча 7-го тура Российской Премьер-Лиги «Арсенал» — «Крылья Советов» Сергей Карасёв получил положительную оценку за свою работу на этой игре.

Инспектор встречи Тарас Безубяк поставил Карасёву 8,3 балла, что является хорошей оценкой. Ранее в СМИ появились сообщения, что Карасёв может получить от инспектора 7,9 балла, однако эта информация не соответствует действительности.

«Арсенал», набрав восемь очков, занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата, «Крылья Советов» (7) — 12-е. В следующем туре «оружейники» на своём поле сыграют с «Рубином» (22 сентября), самарская команда дома встретится с «Краснодаром» (24 сентября).

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