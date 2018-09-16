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«Сибирь» впервые проиграла при новом тренере
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«Сибирь» впервые проиграла при новом тренере 

Газета.Ru + ещё 6 30 минут назад
Фото: Газета.Ru
«Сибирь» потерпела седьмое поражение подряд и первое при новом тренере в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), проиграв нижегородскому «Торпедо» со счетом 2:3, сообщает "Советский спорт".
На домашнем льду клуб из Новосибирска не смог прервать череду поражений и заработать первые очки в сезоне.
У команды из Нижнего Новгорода дублем отличился Михаил Варнаков, а также забитой шайбой отметился Владимир Галузин. У «Сибири» шайбы забросили Никита Михайлов и Шарль Бертран.
Для «Сибири» это седьмое поражение подряд и первое при новом тренере Александре Андриевском.
Напомним, что 15 сентября «Сибирь» отправила в отставку главного тренера Владимира Юрзинова-младшего из-за неудовлетворительных результатов.
КХЛ. Регулярный чемпионат
"Сибирь" (Новосибирск) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 2:3 (1:1, 0:1, 1:1)
0:1 — Газулин (Даллман) — 14:48 (мен)
1:1 — Михайлов (Пиганович, Морозов) — 15:22 (бол)
1:2 — Варнаков (Галузин, Шенфельд) — 21:59  2:2 — Бертран (Алексеев, Шаров) — 47:01  2:3 — Варнаков (Баранцев, Шенфельд) — 54:56 (бол)
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