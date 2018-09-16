«Сибирь» впервые проиграла при новом тренере

«Сибирь» потерпела седьмое поражение подряд и первое при новом тренере в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), проиграв нижегородскому «Торпедо» со счетом 2:3, сообщает "Советский спорт"

На домашнем льду клуб из Новосибирска не смог прервать череду поражений и заработать первые очки в сезоне.

Для «Сибири» это седьмое поражение подряд и первое при новом тренере Александре Андриевском.

Напомним, что 15 сентября «Сибирь» отправила в отставку главного тренера Владимира Юрзинова-младшего из-за неудовлетворительных результатов.

КХЛ. Регулярный чемпионат

"Сибирь" (Новосибирск) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 2:3 (1:1, 0:1, 1:1)

0:1 — Газулин (Даллман) — 14:48 (мен)

1:1 — Михайлов (Пиганович, Морозов) — 15:22 (бол)

1:2 — Варнаков (Галузин, Шенфельд) — 21:59 2:2 — Бертран (Алексеев, Шаров) — 47:01 2:3 — Варнаков (Баранцев, Шенфельд) — 54:56 (бол)