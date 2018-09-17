«Брайтон» избежал поражения в матче с «Саутгемптоном», уступая 0:2

«Брайтон» ушёл от поражения в матче 5-го тура английской Премьер-лиги с «Саутгемптоном». Встреча прошла в Саутгемптоне на стадионе «Сент-Мэри» и завершилась со счётом 2:2.

«Саутгемптон» набрал 5 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице английского чемпионата. «Брайтон» (5) — 14-й.

В следующем туре АПЛ «Саутгемптон» сыграет на выезде с «Ливерпулем», а «Брайтон» примет в родных стенах «Тоттенхэм». Оба матча пройдут 22 сентября.