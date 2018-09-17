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«Брайтон» избежал поражения в матче с «Саутгемптоном», уступая 0:2
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«Брайтон» избежал поражения в матче с «Саутгемптоном», уступая 0:2 

Чемпионат.com + ещё 1 3 часа назад
Фото: Чемпионат.com
«Брайтон» ушёл от поражения в матче 5-го тура английской Премьер-лиги с «Саутгемптоном». Встреча прошла в Саутгемптоне на стадионе «Сент-Мэри» и завершилась со счётом 2:2.
На 35-й минуте Пьер-Эмиль Хёйбьерг открыл счёт в матче, а на 65-й минуте Дэнни Ингс удвоил преимущество «святых», реализовав пенальти. Спустя две минуты Шейн Даффи отыграл один мяч. В компенсированное арбитром время гости ушли от поражения благодаря голу Гленна Мюррея с пенальти.
«Саутгемптон» набрал 5 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице английского чемпионата. «Брайтон» (5) — 14-й.
В следующем туре АПЛ «Саутгемптон» сыграет на выезде с «Ливерпулем», а «Брайтон» примет в родных стенах «Тоттенхэм». Оба матча пройдут 22 сентября.
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