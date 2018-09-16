«Факел» поздравил воронежцев с Днем города победой над «Нижним Новгородом»

15 сентября, в День города, «Факел» провел домашний матч — команда на своём поле принимала «Нижний Новгород» из одноимённого города.

Встреча закончилась со счетом 1:0 — домашней победой «Факела» в День города. Единственный гол в матче забил Лебеденко на 89-й минуте встречи. Причем за несколько минут до этого воронежцы не смогли забить пенальти. Ломакин пробил в правый от голкипера нижний угол, Анисимов бросился туда же и сумел отбить мяч.

«Очень тяжелая и очень нужная победа. Нашу игру надо разделить на первый и второй тайм. В первом тайме у нас практически ничего не получалось. Мы плохо начинали атаки, плохо выходили из обороны в атаку, много теряли мячей, особенно в центральной зоне. А второй тайм прошел при нашем территориальном преимуществе, мы были намного агрессивней в атакующих действиях, неплохо использовали фланги, наладили контроль мяча в середине. Даже ключевой момент с незабитым пенальти не сбил наш атакующий потенциал. Ребята в психологическом плане не растерялись, а, наоборот, добавили еще больше агрессии. Все это вылилось в победный, забитый мяч», — отметил главный тренер «Факела» Сергей Волгин

По итогам 11 игр «Факел» занимает восьмое место в турнирной таблице. Следующий матч пройдет в Армавире 19 сентября.