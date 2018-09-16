«Вильярреал» минимально обыграл «Леганес»

«Вильярреал» добыл первую победу в новом сезоне Примеры. Команда Хавьера Кальехи с минимальным счётом обыграла аутсайдера Ла Лиги «Леганес» благодаря голу нападающего Карлоса Бакки.

Эта победа позволила «Вильярреал» подняться с дна таблицы, расположившись на 12-й строчке с 4 очками. «Леганесом» тем временем продолжает оставаться на последнем, 20-м месте, с одним очком в активе после четырёх игр.

Протокол игры

Леганес

Вильярреал

65' Бакка Карлос (0:1)

Запасные: Омеруо Кеннет • Серантес Хон • Весга Микель • Эн-Несири Юссеф

Запасные: Педраса Альфонсо • Касорла Санти • Итурра Мануэль • Мори Рамиро

16 сентября. Стадион «Бутарке» (Леганес).