«Вильярреал» минимально обыграл «Леганес» 

«Вильярреал» добыл первую победу в новом сезоне Примеры. Команда Хавьера Кальехи с минимальным счётом обыграла аутсайдера Ла Лиги «Леганес» благодаря голу нападающего Карлоса Бакки.
Эта победа позволила «Вильярреал» подняться с дна таблицы, расположившись на 12-й строчке с 4 очками. «Леганесом» тем временем продолжает оставаться на последнем, 20-м месте, с одним очком в активе после четырёх игр.
Протокол игры
Леганес
Вильярреал
65' Бакка Карлос (0:1)
Куэльяр Иван • Ньом Аллан 64' 85' (Хуанфран Морено (85') • Бустинса Унаи 90' • Сиовас Димитрис • Сильва Хонатан 27' • Эрасо Хави 62' (Майкл Сантос (62') • Перес Рубен 82' • Гумбау Херард • Эль-Жар Набиль • Каррильо Гидо • Ролан Диего 73' (Оскар Родригес (73')
Запасные: Омеруо Кеннет • Серантес Хон • Весга Микель • Эн-Несири Юссеф
Асенхо Серхио • Марио Гаспар 48' • Альваро Гонсалес • Виктор Руис 90' • Коста Хауме 45' • Лаюн Мигель • Раба Даниэль 46' (Форнальс Пабло (46') • Тригерос Мануэль • Морено Херард • Экамби Карл Токо 60' (Бакка Карлос (60') • Андрес Фернандес
Запасные: Педраса Альфонсо • Касорла Санти • Итурра Мануэль • Мори Рамиро
16 сентября. Стадион «Бутарке» (Леганес).