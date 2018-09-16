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Следы Петрова и Боширова нашли в Швейцарии
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Следы Петрова и Боширова нашли в Швейцарии 

BFM.RU 2 часа назад
Посольство России в Швейцарии прокомментировало публикацию в газете Tages-Anzeiger о дипломатах России. «Cтатью характеризует отсутствие каких-либо фактов», — сообщили РИА Новости в дипведомстве.
Ранее издание Tages-Anzeiger сообщило о том, что россияне Александр Петров и Руслан Боширов, которых Лондон считает причастными к отравлениям Скрипалей, были замечены в Швейцарии незадолго до событий в Солсбери. Издание утверждает, что Петров и Боширов бывали в Швейцарии неоднократно и подолгу оставались там. Об этом, в том числе, свидетельствуют данные об их авиаперелетах.
Кроме того, по данным швейцарских СМИ, российские агенты следили за деятельностью военной лаборатории Шпиц, которая была задействована в исследованиях случая Скрипалей, а также за деятельностью антидопингового агентства WADA. Не уточняется, идет ли при этом речь о Боширове и Петрове.
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