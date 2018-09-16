​АЗ сыграл вничью с «Фейеноордом»

В матче АЗ — «Фейеноорд» командам не удалось найти победителя. На гол нападающего АЗ Альберта Гюдмюндссона, который отличился уже на 5-й минуте встречи, ближе к концовке первого тайма ответил полузащитник «Фейеноорда» Стивен Бергёйс

Ничья не позволила АЗ обойти «Фейеноорд» в таблице чемпионата Голландии — команды остались на 4-й и 3-й строчке соответственно.

Протокол игры

АЗ Алкмаар

Фейеноорд

40' Бергёйс Стивен (1:1)

Запасные: Фермеер Кеннет • Делле Жорис • Аюб Яссин • Ван Бик Свен • Тапия Ренато • Вердонк Калвин • Ниукоп Барт • Венте Дилан • Эль-Ханкури Мохамед

16 сентября. Стадион «АФАС» (Алкмаар).