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​АЗ сыграл вничью с «Фейеноордом»
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​АЗ сыграл вничью с «Фейеноордом» 

Евро-футбол.Ру + ещё 1 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
В матче АЗ — «Фейеноорд» командам не удалось найти победителя. На гол нападающего АЗ Альберта Гюдмюндссона, который отличился уже на 5-й минуте встречи, ближе к концовке первого тайма ответил полузащитник «Фейеноорда» Стивен Бергёйс.
Ничья не позволила АЗ обойти «Фейеноорд» в таблице чемпионата Голландии — команды остались на 4-й и 3-й строчке соответственно.
Протокол игры
АЗ Алкмаар
Фейеноорд
(1:0) Гудмундссон Альберт 5'
40' Бергёйс Стивен (1:1)
Бизот Марко • Ван Рейн Рикардо • Хацидиакос Пантелис 65' (Махер Адам II (65') • Коопмейнерс Теун • Оуведжан Томас • Мидтше Фредрик • Свенссон Юнас 37' • Тил Гуус • Гудмундссон Альберт • Боаду Мирон 34' (Йонсен Бьорн (34') • Идрисси Уссама 81' (Сёнтьенс Матс (81')
Запасные: Велтхёйзен Пит • Ротариу Дорин • Бергсма Леон • Вайндал Оуэн • Вейгельт Генри
Бейло Юстин • Юсте Йерри • Боттегин Эрик • Ван дер Хейден Ян-Ари • Маласиа Тирелл • Де Вильена Тонни • Тоорнстра Йенс • Класи Йорди 28' • Бергёйс Стивен • Ван Перси Робин 85' (Йоргенсен Николай (85') • Ларссон Сэм 74' (Luis Sinisterra (74')
Запасные: Фермеер Кеннет • Делле Жорис • Аюб Яссин • Ван Бик Свен • Тапия Ренато • Вердонк Калвин • Ниукоп Барт • Венте Дилан • Эль-Ханкури Мохамед
16 сентября. Стадион «АФАС» (Алкмаар).
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