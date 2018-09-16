«Торпедо» снова в лидерах

фото пресс-службы ФК «Велес»

Футболисты владимирского «Торпедо» воспользовались осечками своих конкурентов и вновь вырвались в лидеры группы «Запад» второго дивизиона. Впору губернатору Владимирской области задуматься о выходе команды в ФНЛ, о чем мечтают тысячи болельщиков!

В 9-ом туре все складывалась для нашей команды более чем удачно. Фавориты дружно сыграли вничью. Ивановский «Текстильщик» не смог на своем поле одолеть «Локомотив-Казанку» (1:1), а «Муром» разошелся миром с «Ленинградцем» (0:0), так что для выходы в лидеры торпедовцам достаточно было обыграть в гостях столичный «Велес», тоже, кстати, числящийся в фаворитах.

Илья Зинин и Валерий Каптилов. Задача была непростой, при учете, что «черно-белых» в последнее время преследуют травмы. Из-за них в матче не смогли принять участие капитан команды Сергей Шалин

В первом тайме «Велес» доминировал на поле и имел отличные шансы открыть счет, но выше всяких похвал сработала оборона «Торпедо» и вратарь Филипп Харин

Во втором тайме за счет замен владимирцы выровняли игру. Единственный гол нашей команде удалось забить уже в компенсированное время в фирменном стиле, на контратаке. Отличился вышедший на замену Максим Нестеров , это уже пятый гол форварда в нынешней сезоне!

Отметим, что на пресс-конференции главный тренер «Торпедо» Дмитрий Вязьмикин был не очень доволен игрой своих подопечных:

«Если брать в целом по матчу, то выездная игра нам, к сожалению, не удается. В первом тайме не было достаточного контроля мяча, особенно в средней зоне, впереди не могли зацепиться, соответственно, были проблемы и «Велес» нас в первом тайме заставлял очень много обороняться. Во втором тайме замены, я считаю, выровняли игру, было создано достаточно моментов у ворот соперников. Спасибо ребятам, что дожали, концовочка за нами получилась».

После 9-го тура «Торпедо» возглавляет турнирную таблицу. Наша команда набрала 18 очков, столько же — у ивановского «Текстильщика», но у «черно-белых» лучше разница забитых и пропущенных мячей.

Следующий тур «Торпедо» пропускает. Паузу команда собирается заполнить товарищеской игрой против команды «Горький» из Нижнего Новгорода, которая намечена на 22 сентября. А 30 сентября «Торпедо» на своем поле сыграет очередную календарную игру против еще одного претендента на победу во втором дивизионе — столичной команды «Локомотив-Казанка».